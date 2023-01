Royaume-Uni: envolée de l'emprunt public, l'activité chute

Londres (awp/afp) - L'emprunt public s'est envolé en décembre au Royaume-Uni à cause des aides gouvernementales à l'énergie et des intérêts versés sur la dette, constate mardi l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel.

Parallèlement, l'activité a enregistré sa plus forte chute en deux ans, selon l'indice PMI Flash Composite de S&P Global/CIPS publié mardi.

"L'emprunt du secteur public en décembre a atteint 27,4 milliards de livres, le niveau le plus élevé pour décembre depuis que les statistiques mensuelles ont commencé en 1993, en grande partie à cause d'une forte augmentation de l'aide à l'énergie et des intérêts sur la dette", écrit l'ONS.

C'est aussi 16,7 milliards de livres de plus qu'en décembre 2021 et 9,8 milliards de plus que la dernière prévision de l'OBR, l'organisme public chargé des prévisions budgétaires.

Le gouvernement britannique a instauré un plafond sur les factures d'énergie qui ont environ doublé sur un an dans la foulée des cours du pétrole et du gaz, qui ont flambé avec la réouverture post-covid de l'économie et la guerre en Ukraine, avant de refluer.

L'intérêt sur la dette du gouvernement atteignait 17,3 milliards de livres en décembre, le niveau le plus élevé depuis le début de ces statistiques, alors que l'indice sur les prix au détail (RPI), l'un des indicateurs de l'inflation au Royaume-Uni, a grimpé ces derniers mois et entraîné à la hausse les taux d'emprunt sur la dette souveraine.

Le RPI atteignait quelque 13% en décembre tandis que l'indice des prix à la consommation, principal indicateur publié par l'ONS, était lui légèrement retombé à 10,5%, restant toutefois à des niveaux historiquement très élevés.

Fin décembre, la dette du secteur public atteignait 2.503,6 milliards de livres, environ 99,5% du produit intérieur brut (PIB), un niveau qui n'avait plus été vu depuis le début des années 60, précise l'ONS.

"Les chiffres des finances publiques pour décembre démontrent plus encore que la position budgétaire du gouvernement se détériore vite", a commenté la maison de recherche Capital Economics.

De son côté l'indice PMI Flash Composite, indicateur avancé de l'activité au Royaume-Uni, est ressorti à 47,8 pour janvier, contre 49,0 en décembre, un plus bas en deux ans.

"Janvier a mis en lumière un ralentissement soutenu du secteur privé au Royaume-Uni" au "rythme le plus rapide en deux ans", selon un communiqué de S&P Global.

Les entreprises du secteur des services en particulier ont enregistré une baisse marquée de dynamique depuis décembre" en raison de "taux d'intérêt en hausse de d'une confiance des consommateurs en berne", ajoute le communiqué.

Lumière au bout du tunnel cependant: "l'optimisme sur l'année qui vient pour l'activité des entreprises a rebondi en janvier au plus haut depuis mai, reflétant les espoirs d'un retournement dans les conditions économiques mondiales" avec notamment un ralentissement des pressions inflationnistes sur les coûts courant 2023, avance S&P Global/CIPS.

afp/jh