L'Arabie saoudite pourrait annoncer une offre secondaire d'actions historique dans le géant pétrolier Aramco plus tard dans la journée de jeudi, en attendant l'approbation finale du prince héritier Mohammed bin Salman, ont déclaré des personnes ayant connaissance du dossier.

Cette vente historique fait suite à l'introduction en bourse record d'Aramco il y a près de cinq ans, alors que le royaume poursuit ses plans de diversification de son économie en dehors du pétrole.

Vous trouverez ci-dessous des informations clés sur Aramco :

HISTOIRE

Des explorateurs de la Standard Oil Company de la famille Rockefeller ont découvert du pétrole en Arabie saoudite en 1938. L'entreprise prend le nom d'Arabia American Oil Company et la production de pétrole brut atteint 500 000 barils par jour en 1949.

En 1980, le gouvernement saoudien a racheté tous les actionnaires initiaux et détient 100 % de la société. Huit ans plus tard, la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) est officiellement créée.

Aramco a alimenté des décennies de prospérité en Arabie saoudite. Le royaume est le leader de facto de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ce qui lui permet d'influencer les prix sur les marchés pétroliers mondiaux.

Le prince héritier, connu sous le nom de MbS, souhaite diversifier l'économie saoudienne en dehors du pétrole. En annonçant le projet d'introduction en bourse d'Aramco en 2016, il a déclaré que le royaume devait mettre fin à sa "dépendance au pétrole" afin de ne plus être à la merci de la volatilité des prix des matières premières.

RÉSERVES ET PRODUCTION DE PÉTROLE

Aramco disposera de 251,2 milliards de barils équivalent pétrole (bep) en 2023, soit plus que les réserves combinées d'ExxonMobil, Chevron, Shell, BP et TotalEnergies. Cela comprend, à la fin décembre 2023, 191,35 milliards de barils de brut et de condensat et 33,8 milliards de bep de gaz naturel.

Le géant pétrolier a produit un peu plus de 9 millions de barils par jour (mbpj) en avril, selon des sources secondaires utilisées par l'OPEP, contre une moyenne de 9,6 mbpj en 2023. Son coût moyen d'extraction en amont était de 3,19 dollars par bep en 2023, les dépenses d'investissement en amont s'élevant en moyenne à 6,3 dollars par bep.

Un peu plus des deux tiers du pétrole brut d'Aramco ont été exportés l'année dernière, avec 6,6 mbpj, contre 7,1 mbpj en 2022. Les clients asiatiques ont acheté 82 % des exportations de brut d'Aramco l'année dernière, contre 79 % en 2022.

EN AVAL

Pour diversifier ses activités pétrolières - et garantir l'écoulement de son brut - Aramco se développe dans le raffinage et la pétrochimie.

L'année dernière, Aramco a racheté les activités mondiales de Valvoline Inc. pour 2,76 milliards de dollars. Elle a également entamé la construction de plusieurs complexes pétrochimiques : un complexe de 7 milliards de dollars en Corée du Sud avec S-Oil, un projet de 11,8 milliards de dollars en Chine, via HAPCO, une coentreprise avec North Huajin et Xincheng, et un autre de 11 milliards de dollars via sa coentreprise avec TotalEnergies dans le royaume.

Il a également pris une participation de 10 % dans le raffineur chinois Rongsheng Petrochemical pour 3,4 milliards de dollars. En 2020, elle a acquis une participation majoritaire dans Saudi Basic Industries Corp (SABIC), l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques au monde.

Aramco produit, raffine et exporte du pétrole à partir de l'Arabie saoudite, mais possède également des activités de raffinage dans le monde entier. La filiale américaine de raffinage d'Aramco, Motiva Enterprises, possède la raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 640 000 bpj, la plus grande des États-Unis.

Elle cherche à développer ses activités en aval dans "des zones géographiques clés à forte croissance telles que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est", ainsi que sur d'autres marchés, indique-t-elle dans son rapport annuel. L'année dernière, la capacité nette de raffinage d'Aramco était de 4,1 millions de barils par jour.

GAZ

Aramco a pour objectif d'augmenter sa production de gaz de 60 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021.

L'année dernière, elle a mis en service une extension de son usine de gaz de Hawiyah et a commencé à produire dans son champ non conventionnel de South Ghawar. Elle poursuit également ses travaux sur le champ géant de Jafurah, qui devrait commencer à produire du gaz l'année prochaine.

Elle a également réalisé son premier investissement à l'étranger dans le gaz naturel liquéfié, en achetant une participation minoritaire dans MidOcean Energy pour 500 millions de dollars, sous réserve d'approbations.

Aramco a également découvert deux nouveaux gisements de gaz naturel dans le quartier vide du royaume.

La société disposait de 207,5 billions de pieds cubes de réserves de gaz à la fin de l'année 2023. Elle a produit 10,67 milliards de pieds cubes de gaz l'année dernière.

ÉCHELLE

L'entreprise publique est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole au monde, pompant près de 10 % de l'offre mondiale. Elle fait également partie des entreprises les plus rentables de la planète, avec un bénéfice net de 27,3 milliards de dollars au premier trimestre, soit un peu plus que les grandes compagnies pétrolières ExxonMobil, Shell, Chevron et TotalEnergies réunies au cours du même trimestre.

L'année dernière, Aramco a réalisé un bénéfice net annuel de 121,3 milliards de dollars, soit le deuxième plus important jamais enregistré après celui de 161,1 milliards de dollars en 2022.

Fin 2019, Aramco a levé 25,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, la plus importante jamais réalisée dans le monde. Elle a ensuite vendu davantage d'actions par le biais d'une option de surallocation en janvier 2020, ce qui a fait grimper l'introduction en bourse à un total de 29,4 milliards de dollars.

Avec plus de 73 000 employés en 2023, Aramco a des activités dans le secteur de l'énergie, des installations de recherche et des bureaux disséminés dans le monde entier, en Asie, en Europe et en Amérique. Elle possède des bureaux à Pékin, Houston, Londres, New Delhi, New York, Séoul, Shanghai, Singapour, Tokyo et ailleurs.