Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait autour de l'équilibre jeudi dans la matinée, prudente après la clôture dans le rouge la veille de Wall Street en amont de la publication des chiffres de l'inflation américaine.

L'indice vedette Nikkei lâchait 0,03% à 32.193,96 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix grappillait 0,14% à 2.285,68 points.

La Bourse de New York "a connu un excellent début d'année, mais a rencontré des difficultés en août. Avec la flambée des prix de l'essence et du pétrole, les investisseurs ont progressivement commencé à s'inquiéter de la possibilité d'une nouvelle accélération de l'inflation" et de nouveaux resserrements monétaires qui pèseraient sur le marché, a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management.

Sony en berne

L'action Sony chutait de 5,51% à 12.270 yens. Le géant nippon du divertissement a relevé mercredi à la marge ses prévisions annuelles de bénéfice net et de ventes pour son exercice 2023/24 démarré le 1er avril, mais ses ventes de consoles PlayStation 5 au premier trimestre ont déçu, et le groupe s'est également montré peu optimiste quant à la demande pour son activité de fabrication de capteurs d'images pour smartphones.

Le pétrole recule

Le yen refluait légèrement par rapport au dollar, qui valait 143,78 yens vers 00H50 GMT contre 143,73 yens mercredi à 21H00 GMT.

La devise nippone était stable face à la monnaie européenne, à raison d'un euro pour 157,75 yens contre 157,73 yens la veille.

L'euro s'échangeait pour 1,0973 dollar contre 1,0974 dollar mercredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain cédait 0,19% à 84,24 dollars vers 00H45 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,15% à 87,42 dollars.

