New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont reculé mercredi, affaiblis par un dollar fort et après des stocks de brut américains en baisse mais une production au plus haut depuis trois ans.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a cédé 1,69% à 83,45 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, est redescendu sous la barre des 80 dollars à 79,38 dollars, baissant de 1,98%.

"Les investisseurs ont digéré un rapport mitigé sur les stocks de pétrole brut de l'EIA et les inquiétudes grandissent quant aux perspectives de croissance mondiale", a commenté Edward Moya analyste chez Oanda.

Les réserves commerciales hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis ont diminué de 6 millions de barils ,selon les données publiées par l'Agence américaine d'informations sur l'énergie (EIA). C'est davantage que ce que prévoyaient les analystes ce qui a conduit les cours à augmenter un peu en cours de séance.

Mais les prix ont changé de direction au fur et à mesure de l'interprétation du rapport de l'EIA. Les réserves d'essence ont peu varié, ne fondant que de 300.000 barils en pleine saison des déplacements estivaux.

En outre, la production de brut a atteint un sommet depuis trois ans à 12,7 millions de barils par jour.

"Le rapport de l'EIA contenait un peu de tout pour les partisans d'une hausse des coûts du barils comme pour ceux qui penchent pour une baisse", a ajouté l'analyste.

M. Moya a mis en avant le fait que "la production de brut a atteint un sommet postpandémique à 12,7 millions de barils par jour et que la demande d'essence et de produits distillés" étaient des facteurs baissiers.

Pour les analystes d'Energi Danmark, "les inquiétudes autour de l'économie chinoise" restaient "le principal point d'attention sur le marché en ce moment", éclipsant "les signaux haussiers tels que la baisse des stocks aux Etats-Unis et des réductions de production parmi les pays" exportateurs de l'Opep+.

"La reprise économique chinoise va devoir affronter les vagues et connaîtra une avancée tortueuse, avec inévitablement des difficultés et des problèmes", a déclaré mercredi Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Des ventes au détail à la production industrielle, le pays a publié une série de donnée décevante en début de semaine, suspendant même la publication mensuelle de ses chiffres détaillés de chômage chez les jeunes.

Le pétrole luttait également contre un dollar fort mercredi à 1,0876 dollar pour un euro (+0,27%) vers 19H10 GMT.

La devise américaine se renforçait après la publication des minutes de la Réserve fédérale (Fed) qui font état de "risques" de persistance de l'inflation. Un billet vert solide a tendance à peser sur les cours alors que le brut s'échange en dollars.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'est replié de 4% à 37,25 euros le mégawattheure (MWh), peu après avoir grimpé jusqu'à 42,66 euros le MWh.

afp/rp