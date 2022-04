Yellen à la Chine : aidez à arrêter la guerre de la Russie en Ukraine ou perdez votre position dans le monde.

Mme Yellen a déclaré dans un discours historique qu'elle espérait "ardemment" que la Chine utiliserait sa "relation spéciale" avec la Russie pour persuader Moscou de rechercher la paix, et que les pays "assis sur la clôture" au sujet de la guerre faisaient preuve de myopie.

"L'attitude du monde à l'égard de la Chine et sa volonté d'embrasser une intégration économique plus poussée pourraient bien être affectées par la réaction de la Chine à notre appel à une action résolue contre la Russie", a déclaré Mme Yellen au groupe de réflexion Atlantic Council à Washington.

Ces remarques reflètent les appels de l'administration Biden pour que la Chine condamne l'invasion de la Russie et se range du côté des démocraties occidentales, avec lesquelles Pékin entretient des relations économiques lucratives.

Le président américain Joe Biden a également déclaré lundi au premier ministre indien Narendra Modi qu'acheter davantage de pétrole russe n'était pas dans l'intérêt de l'Inde.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter les remarques de Mme Yellen. Les responsables chinois affirment qu'ils poursuivent le "commerce normal" avec la Russie mais qu'ils ne contournent pas délibérément les sanctions occidentales.

À l'avenir, Mme Yellen a déclaré qu'il serait de plus en plus difficile pour la Chine et l'Occident de séparer les questions économiques des préoccupations plus larges en matière de sécurité nationale.

"Quels que soient les objectifs et les stratégies géopolitiques de la Chine, nous ne voyons aucune interprétation bénigne de l'invasion de la Russie, ni de ses conséquences pour l'ordre international", a déclaré Mme Yellen.

La Chine ne peut pas s'attendre à ce que le monde respecte tout appel futur de Pékin sur la souveraineté et l'intégrité territoriale si elle ne respecte pas ces principes en Ukraine "maintenant, quand ça compte", a-t-elle ajouté.

Mais Mme Yellen a déclaré lors d'une séance de questions-réponses que les États-Unis devaient travailler dur avec la Chine pour éviter un système financier mondial bipolaire qui oppose les démocraties axées sur le marché aux économies autocratiques axées sur l'État.

La dépendance de la Chine à l'égard des entreprises d'État et d'autres pratiques a nui aux intérêts de sécurité nationale des États-Unis, a-t-elle déclaré, ajoutant que le maintien des relations actuelles nécessitait des changements et la coopération de Pékin.

"J'aimerais nous voir préserver les avantages d'une intégration économique profonde avec la Chine - ne pas passer à un monde bipolaire - mais je crois que c'est un danger auquel nous devons faire face", a déclaré Mme Yellen.

Mme Yellen a également exprimé sa crainte que les nouveaux verrouillages stricts de la Chine en cas de pandémie de COVID-19 ne provoquent une nouvelle vague de perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui pourrait nuire à la reprise économique mondiale.

Mme Yellen a également appelé à davantage de "friendshoring", c'est-à-dire de déplacement des chaînes d'approvisionnement vers des pays partenaires plus fiables et exempts de conflits géopolitiques.

Le chef du Trésor américain a également déclaré que la croissance économique mondiale serait affectée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que l'administration Biden était résolue à tenir la Russie responsable de sa "conduite horrible" et de ses violations du droit international.

MODERNISER LES INSTITUTIONS

Les remarques de Mme Yellen interviennent quelques jours avant que les pays membres du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ne tiennent leurs réunions de printemps à Washington la semaine prochaine, et elle a déclaré que la guerre en Ukraine sera "en tête de tous les esprits".

Elle a appelé à ce que ces institutions, créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, soient "modernisées" pour relever les défis du XXIe siècle qui ont conduit au conflit actuel, et aider à s'attaquer à d'autres grands problèmes, notamment le changement climatique, la fin de la pandémie de COVID-19 et le soutien aux pays à faible revenu.La semaine dernière, Mme Yellen a déclaré que la Russie devrait être exclue du Groupe des 20 principales économies, dont les dirigeants financiers se réuniront la semaine prochaine à Washington.

Mme Yellen a également déclaré qu'elle prévoyait de convoquer d'autres dirigeants pendant les réunions du FMI et de la Banque mondiale pour discuter des solutions possibles aux flambées des prix des denrées alimentaires qui frappent les plus pauvres du monde.

"Certains diront peut-être que ce n'est pas le bon moment pour voir grand", a-t-elle déclaré, citant la guerre et la pandémie persistante. "Pourtant, je considère que c'est le bon moment pour travailler à combler les lacunes de notre système financier international dont nous sommes témoins en temps réel."