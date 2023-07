Zurich (awp) - La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a vu son bénéfice net gonfler de 12,4% à 90,6 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année. Elle se dit confiante pour le deuxième semestre, envisageant "des résultats annuels des plus réjouissants".

Le produit d'exploitation s'est enrobé de 13% à 168,4 millions de francs suisses, selon le rapport semestriel paru jeudi. Dans un contexte d'inflation et de hausse des taux d'intérêts, les opérations d'intérêt, principale source de revenus de la banque, ont atteint 140,9 millions de francs suisses.

Les opérations de commission et de prestations de services ont rapporté 19,4 millions de francs suisses (+2,4%). Le résultat des opérations de négoce, composé essentiellement des produits des devises, changes et métaux précieux, s'est élevé à 5,3 millions de francs suisses (+0,7%). Les autres résultats ordinaires se montent à 2,8 millions de francs suisses.

Le total des charges d'exploitation a pris 7,6% à 57,2 millions. Le personnel a franchi la barre des 500 employés.

Le résultat opérationnel a bondi de 17,9%, soit un total de 105,4 millions de francs suisses.

La somme de bilan a grappillé 1% à 27,6 milliards. Les avances à la clientèle ont progressé de 2,3% pour 22,1 milliards de francs suisses. Les dépôts de la clientèle ont eux augmenté de 0,3 milliard de francs suisses et totalisent 16,4 milliards de francs suisses.

L'ensemble des fonds propres de la BCF s'élève à 2,4 milliards de francs suisses, soit un ratio CET1 de 18,25%.

