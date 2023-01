Les fonds actions enregistrent leurs premiers flux positifs en 10 semaines

En décembre, les prix à la consommation américains se sont modérés, dans un contexte de baisse des prix de l'essence et d'autres biens, ce qui laisse penser que l'inflation est désormais sur une tendance durable à la baisse. Les fonds d'actions européens et asiatiques ont reçu 7,35 milliards de dollars et 1,54 milliard de dollars d'entrées, pendant que les investisseurs vidaient les fonds américains pour 2,01 milliards de dollars.

Les fonds d'actions axés sur la Chine ont accumulé des entrées d'une valeur de 1,61 milliard de dollars, les plus importantes depuis le 6 juillet.

Les cycliques entourées

Parmi les fonds sectoriels d'actions, les secteurs de l'industrie, des finances et de la consommation discrétionnaire ont enregistré des entrées de 1,15 milliard de dollars, 574 millions de dollars et 479 millions de dollars, respectivement. La technologie a tout de même subi une 10e sortie hebdomadaire, à 365 millions de dollars.

L'obligataire se réveille

Les achats nets hebdomadaires dans les fonds d'obligations mondiales, à 16,92 milliards de dollars, ont été les plus élevés depuis avril 2021. Les fonds mondiaux d'obligations à court et moyen terme, à haut rendement et d'État ont enregistré des entrées de 3,89 milliards de dollars, 3,56 milliards de dollars et 1,89 milliard de dollars, respectivement, mais les fonds protégés contre l'inflation ont subi des sorties de 480 millions de dollars.

Les investisseurs mondiaux ont également été des acheteurs nets dans les fonds du marché monétaire pour une troisième semaine consécutive, avec des achats nets d'une valeur de 13,37 milliards de dollars.

Les données pour les fonds de matières premières ont montré que les métaux précieux ont reçu un montant marginal de 5 millions de dollars, tandis que les fonds d'énergie ont reçu 144 millions de dollars et ont marqué un deuxième afflux hebdomadaire.

Les données relatives aux 24 627 fonds des marchés émergents (ME) montrent que les fonds obligataires ont décroché 730 millions de dollars d'achats nets, tandis que les fonds d'actions ont attiré 3,94 milliards de dollars, soit le plus gros afflux hebdomadaire depuis avril 2022.