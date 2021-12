Les fonds d'actions mondiales attirent des flux importants alors que les craintes d'Omicron s'apaisent - Lipper

Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées massives pour la deuxième semaine au cours des sept jours précédant le 29 décembre, les investisseurs ayant accueilli favorablement les signes indiquant que l'impact économique de la propagation de la variante Omicron COVID-19 ne serait pas aussi important que prévu.

Les fonds ont réalisé des achats nets de 30,08 milliards de dollars, contre des achats de 35,83 milliards de dollars la semaine précédente, ce qui constitue leur plus grand afflux hebdomadaire en neuf mois.

L'indice mondial des actions MSCI a gagné 4,3 % au cours d'une reprise de sept jours jusqu'au 29 décembre, les investisseurs ayant apprécié les signes indiquant qu'Omicron est moins susceptible d'entraîner une hospitalisation et que certains vaccins sont efficaces contre la variante.

Les sentiments ont également été renforcés par des signes indiquant que les gouvernements tentent de limiter les dommages économiques en assouplissant les règles d'isolement et en retardant les restrictions COVID, plutôt que de recourir à des fermetures.

Les fonds d'actions américains ont obtenu 19,43 milliards de dollars d'achats nets, tandis que les fonds européens et asiatiques ont attiré respectivement 5,62 milliards et 1,44 milliard de dollars.

Parmi les fonds sectoriels d'actions, les fonds financiers ont reçu 1,3 milliard de dollars d'achats nets, soit le montant le plus élevé en 10 semaines, et les fonds de soins de santé ont attiré 332 millions de dollars, tandis que les fonds de consommation de base, de services publics et de technologie ont enregistré des sorties de 380 millions de dollars, 338 millions de dollars et 285 millions de dollars respectivement.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'obligations internationales pour 10,79 milliards de dollars, leur plus gros achat net en huit semaines.

Les fonds mondiaux à haut rendement ont attiré 2,64 milliards de dollars d'achats nets, le plus grand afflux en sept semaines, tandis que les fonds d'obligations de sociétés ont attiré 1,74 milliard de dollars et les fonds indexés sur l'inflation 875 millions de dollars.

Les fonds du marché monétaire mondial ont connu leur premier achat net hebdomadaire en trois semaines, pour une valeur de 37,82 milliards de dollars.

Au sein des fonds de matières premières, les fonds d'énergie ont connu des sorties de 81 millions de dollars, marquant une troisième semaine consécutive de ventes nettes, tandis que les fonds de métaux précieux ont connu des sorties marginales de 2 millions de dollars.

Une analyse de 24 066 fonds de marchés émergents a montré que les fonds d'actions ont attiré 2,18 milliards de dollars, leur plus grand afflux hebdomadaire en plus de deux mois, tandis que les fonds d'obligations ont reçu 386 millions de dollars, le premier afflux en trois semaines.