Un aperçu de la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux par Amanda Cooper.

Aujourd'hui commence une nouvelle semaine, un nouveau mois, un nouveau trimestre et une nouvelle série de données pour stimuler les investisseurs. L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de vendredi a été publié alors que la plupart des marchés étaient fermés, ce qui fait de cette journée la première véritable occasion de digérer les chiffres.

L'indice PCE a augmenté à un taux annuel de 2,5 % en février, contre 2,4 % le mois précédent. Le chiffre excluant les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie - la mesure préférée de la Réserve fédérale - a augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre, ce qui est légèrement plus rapide que ce que le président Jerome Powell avait prévu lorsqu'il a déclaré la semaine dernière que l'inflation de base serait "bien en dessous" de 0,3 % en février.

Toutefois, après la publication des chiffres vendredi, M. Powell a déclaré que les dernières données étaient "conformes à ce que nous aimerions voir".

La première semaine du mois est toujours riche en données clés sur l'emploi, avec en point d'orgue le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles. Après un premier trimestre exceptionnel pour les marchés, un "atterrissage en douceur avec trois baisses de taux" semble être une évidence pour les investisseurs en actions. L'inflation se comporte bien, la croissance américaine progresse et il semble acquis que l'économie crée des emplois suffisamment rapidement pour soutenir les dépenses de consommation.

L'accent sera donc mis sur les indicateurs de pression salariale, sur lesquels la Réserve fédérale n'a que peu, voire pas, d'influence.

L'enquête de l'Institute for Supply Management sur l'activité des usines en mars, publiée aujourd'hui, devrait montrer que l'industrie manufacturière s'est contractée pour le 17e mois consécutif, soit la plus longue période depuis août 2000, après l'éclatement de la bulle Internet qui a plongé l'économie dans la récession.

Cela dit, l'indice devrait atteindre 48,4, contre 47,8 en février, son plus haut niveau depuis décembre 2022, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

La composante des prix payés devrait augmenter à 52,6, contre 52,5 le mois précédent, reflétant la hausse du coût de produits tels que l'essence et les denrées alimentaires, qui a fait augmenter l'indice général des prix à la production plus que prévu en mars.

Le sous-indice de l'emploi, qui s'est établi à 45,9 le mois dernier, pourrait être plus intéressant. L'industrie manufacturière ne représente qu'une infime partie de la croissance de l'emploi - moins de 10 % de l'ensemble des salariés non agricoles travaillent dans le secteur manufacturier, contre plus d'un quart il y a 50 ans.

Mais l'enquête pourrait donner une idée de la tendance générale du marché de l'emploi.

L'enquête JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) de mardi, qui présente les embauches et les licenciements, devrait donner une meilleure idée de l'étroitesse du marché de l'emploi et de ce que les investisseurs pourraient s'attendre à voir en termes de croissance des salaires moyens dans les NFP de vendredi.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Enquête ISM de mars sur l'industrie manufacturière

* Vente aux enchères de bons du Trésor à trois et six mois