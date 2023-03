CH Media et la NZZ touchés par des attaques informatiques

Aarau/Zurich (awp/ats) - Les entreprises de médias CH Media et NZZ ont été touchées vendredi par des cyberattaques. Certains services ne sont actuellement pas disponibles.

Le travail dans les rédactions a notamment été touché, a appris l'agence Keystone-ATS de source éditoriale. L'exploitation devait être rapidement rétablie, a indiqué CH Media vendredi après-midi. Les problèmes sont apparus le matin.

L'attaque pourrait avoir des répercussions sur "les prestations de marché et les produits", écrit CH Media. L'entreprise achète différents services informatiques au groupe de médias NZZ et a donc été directement touchée par la cyberattaque sur l'infrastructure de la NZZ.

Le département informatique s'attelle à résoudre les problèmes, a indiqué le service de communication de CH Media à Keystone-ATS. Seuls des services internes sont concernés, précise CH Media. Différents services, comme l'intranet ou les ressources humaines, ne sont actuellement pas disponibles.

Cryptage des données ___

L'attaque par rançongiciel (ransomware) a pu être identifiée et isolée à temps, a indiqué vendredi la NZZ. Une analyse est actuellement effectuée par le service informatique de l'entreprise en collaboration avec des spécialistes externes et des experts du Centre national pour la cybersécurité (NCSC) et de la police cantonale de Zurich.

Un rançongiciel est un logiciel malveillant qui crypte des données personnelles. L'auteur de l'attaque demande ensuite au propriétaire des données d'envoyer de l'argent en échange d'une clé qui permettra de les décrypter.

CH Media publie notamment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt et possède plusieurs chaînes de télévision et de radio. CH Media appartient à 65 % à AZ Medien et à 35 % au groupe NZZ.

ats/rp