Cambodge-Incendie dans un hôtel casino, au moins dix morts

POIPET, Cambodge, 29 décembre (Reuters) - Un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôtel casino de Poipet, au Cambodge, a fait au moins dix morts et des dizaines de blessés, ont annoncé jeudi les autorités.

Le Grand Diamond City, situé à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, est très prisé des Thaïlandais, les jeux d'argent étant interdits dans leur pays.

"Nous ne savons pas combien de personnes sont encore prises au piège, nous tentons de sauver des vies", a déclaré le porte-parole du ministère cambodgien de l'Intérieur, selon lequel quelque 400 employés se trouvaient dans le casino.

La police cambodgienne a déclaré que l'incendie, survenu vers minuit, était désormais maîtrisé et que des centaines de membres de l'armée, de la police et des services de secours étaient à pied d'oeuvre.

L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue.

Au moins 25 personnes ont été admises dans les hôpitaux de la province thaïlandaise de Sa Kaeo, a indiqué le ministère thaïlandais de la Santé.

Les autorités provinciales et médicales au Cambodge n'ont pu être jointes dans l'immédiat. (Reportage Chayut Setboonsarng et Jiraporn Kuhakan à Bangkok et Prak Chan Thul à Phnom Penh, rédigé par Martin Petty ; version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)