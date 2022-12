Cambodge-Incendie dans un hôtel casino, au moins sept morts

29 décembre (Reuters) - Un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôtel casino de Poipet, au Cambodge, a fait au moins sept morts et 53 blessés, ont annoncé jeudi les autorités thaïlandaises.

Le Grand Diamond City, situé à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, est très prisé des Thaïlandais, les jeux d'argent étant interdits dans leur pays.

La police cambodgienne, qui ne livre pas de bilan à ce stade, a déclaré que l'incendie, survenu vers minuit, était désormais maîtrisé et que des centaines de membres de l'armée, de la police et des services de secours étaient à pied d'oeuvre.

L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue.

Au moins 32 personnes ont été admises dans les hôpitaux de la province thaïlandaise de Sa Kaeo, a indiqué le ministère thaïlandais de la Santé. Les autorités locales ont déclaré qu'un Thaïlandais était décédé à l'hôpital.

Huit personnes seraient également portées disparues.

Les autorités provinciales et médicales au Cambodge n'ont pu être jointes dans l'immédiat. (Reportage Chayut Setboonsarng et Jiraporn Kuhakan à Bangkok et Prak Chan Thul à Phnom Penh, rédigé par Martin Petty ; version française Lina Golovnya, édité par Sophie Louet)