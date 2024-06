Un plus grand nombre de banques centrales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or d'ici un an et davantage d'entre elles s'attendent à ce que d'autres le fassent également, en raison de l'incertitude macroéconomique et politique persistante malgré les prix élevés du métal précieux, a déclaré le Conseil mondial de l'or (CMO) dans son enquête annuelle.

La demande d'or de la part des banques centrales a été élevée au cours des deux dernières années, car certains pays diversifient leurs réserves de devises étrangères. Cette demande a contribué à la hausse du prix de l'or entre mars et mai, le prix au comptant atteignant un niveau record de 2 449,89 dollars l'once le 20 mai.

"Malgré la demande record du secteur officiel au cours des deux dernières années, associée à la hausse du prix de l'or, de nombreux gestionnaires de réserves conservent leur enthousiasme pour l'or", a déclaré Shaokai Fan, responsable du secteur des banques centrales du WGC, dans un communiqué.

L'enquête, qui a été menée en février-avril et qui comprend un total de 69 réponses, a montré que 29% des banques centrales s'attendent à ce que leurs propres réserves d'or augmentent au cours des 12 prochains mois.

Il s'agit du niveau le plus élevé depuis que le WGC, un organisme industriel dont les membres sont des mineurs d'or mondiaux, a commencé l'enquête en 2018 et se compare à 24% en 2023.

Le WGC a déclaré que 81% des personnes interrogées s'attendaient à ce que les réserves d'or des banques centrales mondiales augmentent au cours des 12 prochains mois, contre 71% il y a un an.

Alors que les années précédentes, la "position historique" de l'or était la principale raison pour laquelle les banques centrales détenaient de l'or, ce facteur est passé à la cinquième place dans les réponses à l'enquête du WGC cette année.

Les principales raisons invoquées pour expliquer les augmentations actuelles sont les suivantes : "réserve de valeur à long terme ou couverture de l'inflation", "performance en temps de crise" et "diversification efficace du portefeuille".

Quelque 41 % des 58 personnes interrogées ont indiqué que leurs réserves d'or étaient conservées à l'intérieur du pays, contre 35 % en 2023. Toutefois, la Banque d'Angleterre reste le lieu le plus populaire, cité dans 55 % des réponses.

Parmi les 57 personnes interrogées, 15 % ont indiqué qu'elles prévoyaient de modifier les modalités de conservation de leur or d'une manière ou d'une autre au cours de l'année prochaine, contre 6 % en 2023. Il s'agit notamment de diversifier le stockage à l'étranger et d'augmenter ou de réduire le stockage national. (Rapport de Polina Devitt ; Rédaction de Bill Berkrot)