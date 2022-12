Des enquêteurs européens vont se rendre au Liban pour l'affaire Riad Salamé - sources

par Timour Azhari

BEYROUTH, 28 décembre (Reuters) - Des enquêteurs européens se rendront au Liban en janvier dans le cadre d'une enquête transfrontalière sur une fraude présumée du gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salamé, ont déclaré mercredi trois sources judiciaires.

Des fonctionnaires et enquêteurs judiciaires français, allemands et luxembourgeois participeront à ce voyage, qui vise à faire avancer l'enquête sur Riad Salamé initiée par les autorités suisses en 2021, ont précisé les sources à Reuters.

Riad Salamé, 72 ans, a nié tout acte répréhensible, dénonçant ces enquêtes comme partie d'une campagne destinée à faire de lui un bouc émissaire de l'effondrement financier du Liban en 2019.

Un porte-parole d'Eurojust, organe européen de la lutte contre la criminalité organisée qui a coordonné les enquêtes sur les avoirs de Riad Salamé, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les porte-paroles des autorités judiciaires française et luxembourgeoise n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires envoyées par courriel, et Reuters n'a pas été en mesure de joindre les autorités judiciaires allemandes.

Eurojust a annoncé en mars la saisie d'environ 120 millions d'euros d'actifs d'origine libanaise en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco et en Belgique.

L'agence n'a pas nommé de suspects mais le parquet allemand a confirmé à Reuters que Riad Salamé en faisait partie.

Selon des documents judiciaires suisses consultés par Reuters, les autorités suisses soupçonnent Riad Salamé, ainsi que son frère Raja Salamé, d'avoir retiré illégalement plus de 300 millions de dollars de la banque centrale libanaise entre 2002 et 2015, et d'avoir blanchi une partie de cet argent en Suisse.

Lors d'un entretien accordé à Reuters en novembre 2021, Riad Salamé a nié tout acte répréhensible, affirmant qu'aucun fonds de la banque centrale ou fonds public libanais n'avait été détourné.

Les procureurs allemands ont précisé qu'ils enquêtaient sur la possibilité que certains des fonds identifiés par les autorités suisses aient été utilisés pour acquérir des biens immobiliers, notamment à Munich.

De leur côté, les procureurs français tentent de déterminer si les frères Salamé ont utilisé certains de ces fonds pour acquérir des biens immobiliers en France, notamment une partie d'un immeuble sur les Champs-Élysées, selon des personnes au fait du dossier.

En novembre 2021, la justice luxembourgeoise a confirmé avoir ouvert une enquête pénale sur Riad Salamé mais a refusé de donner plus de détails. (Reportage Timour Azhari; version française Kate Entringer, édité par Jean Terzian)