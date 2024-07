ADDIS-ABEBA, 8 juillet (Reuters) - Au moins 100 personnes, dont des étudiants, ont été enlevées contre rançon la semaine dernière dans les régions instables de l'Éthiopie qui font face à des combats sporadiques depuis la fin de la guerre civile dans le Tigré, a déclaré lundi l'ambassadeur des États-Unis à Addis-Abeba.

L'année dernière, plus de 1.300 personnes ont été tuées dans le pays, les périodes de violence touchant particulièrement les régions d'Amhara et d'Oromia, selon les Nations unies (Onu).

"Les récents et fréquents enlèvements dans les régions d'Oromia et d'Amhara montrent comment un conflit prolongé enhardit les criminels et affaiblit l'État de droit", a écrit l'ambassadeur des États-Unis, Ervin Massinga, sur le réseau social X.

"La semaine dernière, plus de 100 étudiants et passagers ont été enlevés contre rançon", a-t-il ajouté.

Mercredi, des hommes armés ont arrêté trois bus à environ 120 km au nord de la capitale Addis-Abeba, dans la région d'Oromia, a déclaré un étudiant de l'université de Debark, qui s'est ensuite échappé et s'est caché dans une forêt.

"C'était effrayant et choquant. Ils ont commencé à frapper les passagers avec des bâtons et à les forcer à sortir du bus", a-t-il déclaré.

Les ravisseurs pourraient faire partie de l'Armée de libération oromo (OLA), un groupe accusé de meurtres, de viols, d'enlèvements et de destructions par l'Onu, selon l'étudiant.

"Les ravisseurs demandent maintenant aux familles de payer jusqu'à 1 million de birr pour libérer les captifs", a-t-il déclaré à Reuters, en requérant l'anonymat.

Les porte-parole de l'OLA, de l'administration locale d'Oromia et du gouvernement central n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters dans l'immédiat. (Reportage Dawit Endeshaw, rédigé par Hereward Holland et Rod Nickel ; version française Pauline Foret, édité par Kate Entringer)