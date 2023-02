Faillite FTX: nouveaux chefs d'accusation retenus contre Samuel Bankman-Fried

New York (awp/afp) - La justice américaine a ajouté de nouvelles charges à l'encontre de Samuel Bankman-Fried, le fondateur et ancien patron de la Bourse de cryptomonnaies FTX, dont fraude bancaire et exploitation d'un transmetteur de fonds sans licence.

L'acte d'accusation formulé jeudi par un tribunal fédéral du district sud de New York compte désormais 12 chefs, contre huit dans le précédent document. Il reprend les accusations d'origine, notamment la fraude électronique et le blanchiment d'argent.

M. Bankman-Fried a plaidé non coupable début janvier de l'ensemble des chefs d'accusation.

La star déchue des cryptomonnaies est actuellement assigné à résidence chez ses parents en Californie dans l'attente de son procès, qui doit faire en octobre la lumière sur son rôle dans la faillite spectaculaire de FTX et de la société de courtage et d'investissement Alameda.

Le tribunal new-yorkais accuse notamment "SBF" d'avoir menti à une institution financière pour ouvrir un compte bancaire en prétendant que ce compte servirait à réaliser des opérations de trading et de tenue de marché alors qu'il était utilisé pour recevoir et transférer des fonds des clients de FTX.

Le nouvel acte d'accusation revient également en détail sur les contributions politiques de M. Bankman-Fried qualifiées d'"illégales" et destinées "à obtenir de l'influence au sein des deux partis".

L'ancien dirigeant a fait de généreuses donations "pour améliorer sa position personnelle à Washington, D.C., améliorer le statut de FTX et s'attirer les faveurs de candidats susceptibles de l'aider à faire passer des lois favorables à FTX ou à l'agenda personnel de M. Bankman-Fried, y compris des lois concernant la surveillance réglementaire de FTX et du secteur" des cryptomonnaies", peut-on lire dans le document.

"SBF" est accusé d'être passé par des prête-noms pour effectuer ces contributions.

L'un d'entre eux aurait été choisi pour donner au moins un million de dollars à un groupe défendant les droit des personnes LGBT et soutenant un candidat au Congrès.

Un autre aurait fait des donations pour des candidats républicains.

Cette conduite frauduleuse a eu pour effet de "compromettre et d'entraver" le bon fonctionnement de la commission électorale financière des Etats-Unis (FEC), accuse le tribunal.

afp/rp