Le président américain Joe Biden a annoncé mardi une forte augmentation des droits de douane sur toute une série d'importations chinoises, notamment les batteries de véhicules électriques, les puces informatiques et les produits médicaux.

Voici les réactions à cette décision.

ESWAR PRASAD, PROFESSEUR DE POLITIQUE COMMERCIALE À L'UNIVERSITÉ DE CORNELL ET ANCIEN CHEF DU DÉPARTEMENT CHINE DU FMI

"Malgré le volume modeste des importations directement concernées, ces droits de douane tracent clairement les lignes de bataille du commerce des produits sur lesquels les deux pays fondent l'avenir de leurs secteurs manufacturiers.

"Il est presque certain que Pékin ripostera à ces droits de douane par ses propres mesures, mais la question est de savoir si celles-ci seront calibrées de manière à paraître proportionnelles plutôt que de déclencher une escalade de la guerre commerciale. Compte tenu de l'importance des enjeux, cette série de droits de douane pourrait aggraver les tensions commerciales entre les deux pays d'une manière dont il sera difficile de se défaire.

"Certaines industries et certains fabricants américains subiront des augmentations de coûts et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement à la suite de ces droits de douane, mais l'administration Biden est clairement d'avis que ces augmentations seront modestes et pourront être gérées.

TRAVAILLEURS UNIS DE L'AUTOMOBILE

L'UAW se félicite de l'action décisive menée aujourd'hui par la Maison Blanche pour garantir que la transition vers les véhicules électriques soit une transition juste. Nous avons prévenu depuis de nombreux mois que, laissé aux forces de la cupidité des entreprises, l'avenir des véhicules électriques était menacé par un nivellement par le bas, de la Chine au Mexique en passant par les États-Unis. S'assurer que les grandes entreprises doivent payer le prix pour avoir monté les travailleurs les uns contre les autres, en poussant les salaires de plus en plus bas, est un élément clé d'une politique commerciale favorable aux travailleurs. Les ouvriers américains de l'automobile, nos familles et les communautés ouvrières de tout le pays veulent une politique commerciale qui donne la priorité aux travailleurs. L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas dans la bonne direction.

TOBIN MARCUS, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE AMÉRICAINE, WOLFE RESEARCH

"Dans l'ensemble, nous considérons qu'il s'agit davantage d'une mesure de protection/symbolique que d'une mesure perturbatrice. La surcapacité chinoise et la production subventionnée de produits tels que les VE sont à juste titre considérées comme une menace future, mais les volumes actuels dans les secteurs les plus à risque sont très modestes... Nous pensons que la Chine réagira, mais que Pékin visera la proportionnalité, ce qui signifie que les retombées américaines devraient être limitées. L'action des États-Unis pourrait également permettre à l'Europe d'imposer plus facilement de nouvelles taxes sur les VE chinois, comme elle l'envisage.

JASON OXMAN, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

"L'annonce faite aujourd'hui par l'administration Biden ne tient pas compte des commentaires des parties prenantes et n'aborde pas les principales préoccupations soulevées par les industries concernées, y compris la technologie. Les milieux d'affaires ont démontré à maintes reprises que les tarifs de la section 301 nuisent de manière disproportionnée aux entreprises, aux fabricants, aux travailleurs et aux consommateurs américains, et qu'ils n'ont pas réussi à motiver les dirigeants chinois à modifier leurs pratiques commerciales déloyales. L'expansion et l'augmentation significative des droits de douane au titre de l'article 301 continueront à peser sur le portefeuille des Américains, à exacerber les effets de l'inflation mondiale en augmentant le prix des marchandises et à nuire au leadership mondial des États-Unis.

BRIAN BRYANT, PRÉSIDENT INTERNATIONAL DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS DE L'AÉROSPATIALE, QUI COMPTE 600 000 MEMBRES

"En tant que président international de l'un des plus grands syndicats de l'industrie manufacturière en Amérique du Nord, j'ai pu constater de première main les effets négatifs des pratiques commerciales anticoncurrentielles du gouvernement chinois, telles que le dumping d'importations fortement subventionnées [...]. Au fil des ans, l'AIM a joué un rôle de premier plan en tirant la sonnette d'alarme sur les pratiques commerciales déloyales qui nuisent à l'emploi en Amérique du Nord. Les tarifs douaniers ne sont pas une fin en soi, mais un outil très important pour mettre fin aux pratiques commerciales qui tuent les bons emplois américains et font baisser les salaires américains.

MIKE CARR, DIRECTEUR EXÉCUTIF, COALITION DES FABRICANTS D'ÉNERGIE SOLAIRE POUR L'AMÉRIQUE

"L'administration a pris la bonne décision en renforçant les protections pour les composants solaires que nous cherchons à fabriquer aux États-Unis. Bien qu'aucune action ne puisse annuler les années d'efforts concertés pour dominer cette industrie, y compris en ce qui concerne les équipements de fabrication et la production fortement subventionnée par des entreprises chinoises en Asie du Sud-Est, nous sommes encouragés par cette indication de l'engagement des administrations Biden à utiliser tous les outils à leur disposition de manière ciblée et stratégique.