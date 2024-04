Le prix de l'or a chuté de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas en une semaine lundi, alors que les inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient s'estompent, incitant les investisseurs à réduire les opérations de refuge au profit d'actifs plus risqués tels que les actions.

L'or au comptant était en baisse de 2,3% à 2 336,29 $ l'once à 9:43 a.m. ET (1343 GMT), s'apprêtant à marquer sa plus grande baisse intra-journalière en plus d'un an. Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 2,7 % à 2 349,70 $.

"Le risque d'une riposte imminente au Moyen-Orient a été éliminé, ce qui a attiré des ventes d'or. Mais la question est de savoir quelle est la marge de manœuvre à la baisse", a déclaré Daniel Ghali, stratège en matières premières chez TD Securities.

Téhéran a minimisé la riposte d'Israël à l'attaque d'un drone contre l'Iran, dans ce qui semble être une mesure visant à éviter une escalade régionale.

L'or a également été mis sous pression alors que les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse, réduisant la demande pour les valeurs refuges et les actifs ne rapportant pas d'intérêts.

Les tensions géopolitiques et les achats massifs des banques centrales ont poussé l'or à un niveau record de 2 431,29 dollars le 12 avril.

Les investisseurs attendent maintenant la publication vendredi du rapport sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis (PCE) pour obtenir des indications sur la perspective de réductions des taux d'intérêt américains.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré vendredi que les progrès en matière de réduction de l'inflation étaient "au point mort" cette année, devenant ainsi le dernier responsable en date à abandonner l'idée d'une réduction prochaine des taux d'intérêt.

"L'or pourrait renouer avec ses plus hauts niveaux historiques dans le cas d'un rapport surprise sur l'indice des prix à la consommation qui montrerait un ralentissement de l'inflation [...]. Nous nous attendons toujours à ce que l'activité d'achat en Asie reste soutenue, car l'or est considéré comme une couverture appréciée en Asie", a ajouté M. Ghali.

Les autres métaux ont également enregistré des baisses importantes, l'argent au comptant perdant 4,6 % à 27,35 $ l'once, le platine perdant 1 % à 922,00 $ et le palladium perdant 1,8 % à 1 008,25 $.

"Toute amélioration des ventes de véhicules à moteur à combustion interne par rapport à la part de marché des véhicules électriques à batterie pourrait contribuer à soutenir le prix du palladium", a déclaré Heraeus Metals dans une note. (Rapport d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Paul Simao)