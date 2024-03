Le prix de l'or a baissé jeudi alors que le dollar américain et les rendements obligataires ont augmenté après les commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale sur les réductions de taux d'intérêt, tandis que les investisseurs attendent des données économiques supplémentaires pour obtenir des indices sur la politique à suivre.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 189,29 $ l'once, à 0139 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 188,30 dollars l'once.

* Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré mercredi que les récentes données décevantes sur l'inflation confirment le bien-fondé de la décision de la banque centrale américaine de ne pas réduire son objectif de taux d'intérêt à court terme.

* Le dollar a augmenté de 0,1% par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont également augmenté.

* Les investisseurs attendent maintenant avec impatience le rapport sur l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis, prévu pour vendredi, afin d'évaluer le moment où la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

* L'indice des prix PCE a augmenté de 0,3 % en février, ce qui maintiendrait le rythme annuel à 2,8 %. Les investisseurs seront également attentifs au rapport hebdomadaire sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, qui sera publié plus tard dans la journée.

* Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 62 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux d'intérêt en juin, contre 70 % mercredi. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Les importations d'or de l'Inde devraient chuter de plus de 90 % en mars par rapport au mois précédent pour atteindre le niveau le plus bas depuis la pandémie de grippe aviaire, les banques réduisant les importations après que les prix record ont frappé la demande.

* L'argent au comptant a glissé de 0,4% à 24,56 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4% à 897,10 dollars et le palladium a gagné 0,4% à 987,66 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 PIB britannique QQ, YY Q4 0855 Allemagne Chômage Mars 1230 PIB américain Final Q4 1230 US Initial Jobless Claim weekly 1400 US U Mich Sentiment Final March (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)