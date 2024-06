Le prix de l'or est resté stable dans les premiers échanges asiatiques mardi, après une forte hausse lors de la session précédente, les investisseurs attendant les données économiques américaines prévues plus tard dans la semaine qui pourraient donner plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 347,48 dollars l'once, à 0124 GMT, après un gain de 1% lundi. Les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement baissé de 0,1% à 2 367,70 dollars.

* L'indice du dollar a baissé d'environ 0,1% par rapport à un panier de devises, rendant l'or plus attractif pour les détenteurs de devises étrangères.

* Les données ont montré que l'activité manufacturière américaine a ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai, et que les dépenses de construction américaines ont chuté de manière inattendue pour le deuxième mois consécutif en avril, en raison de la baisse de l'activité non résidentielle.

* Les investisseurs attendent le rapport ADP sur l'emploi, mercredi, et les données sur les emplois non agricoles, vendredi, pour évaluer la santé de l'économie américaine et déterminer si elle dissuadera la Fed de réduire ses taux en septembre.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 60 % les chances d'une réduction des taux de la Fed en septembre.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'étaient légèrement atténuées en avril.

* Une enquête menée par un groupe de réflexion a révélé que les banques centrales mondiales prévoyaient de continuer à augmenter leur exposition à l'or, une tendance qui a déjà permis au métal précieux d'atteindre des niveaux record cette année.

* L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 30,63 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,7 % à 1018,35 dollars et le palladium a gagné 1,3 % à 929,38 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0755 Allemagne Chômage Chg, Rate SA May 0830 UK Reserve Assets Total May 1400 US Factory Orders MM April (Reportage de Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)