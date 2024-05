Le prix de l'or a baissé mardi en raison de la fermeté du dollar américain, le métal s'éloignant d'un pic record atteint lors de la session précédente, alors qu'une fusion de facteurs haussiers, y compris les paris croissants sur la réduction des taux américains et les risques géopolitiques, a stimulé la demande de valeurs sûres.

L'or au comptant était en baisse de 0,6 % à 2 410,73 $ l'once, à 0335 GMT, après avoir atteint un record de 2 440,49 $ lundi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1% à 2414,00 $.

Le dollar a augmenté de 0,1%, rendant le lingot à prix vert moins attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises.

La baisse des taux d'intérêt et l'incertitude géopolitique font du lingot un investissement favorable.

"Les attentes du marché en matière de réduction des taux d'intérêt à partir de cette année ont légèrement augmenté avec les chiffres de l'inflation qui ont été publiés la semaine dernière et, d'autre part, les risques géopolitiques ont joué un rôle majeur en poussant les prix de l'or à un nouveau record", a déclaré Soni Kumari, stratège en matière de matières premières chez ANZ.

"Les achats de la Chine ont été exceptionnels au premier trimestre, la demande de barres et de pièces étant très forte, enregistrant son plus haut niveau depuis 2017, et ces facteurs compensent les sorties d'investissement dans les ETF (fonds négociés en bourse) et poussent les prix à la hausse."

Le président iranien Ebrahim Raisi a été tué lorsque son hélicoptère s'est écrasé par mauvais temps dans les montagnes près de la frontière avec l'Azerbaïdjan dimanche.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui doit avoir lieu mercredi, ainsi que les commentaires de plusieurs intervenants de la Fed seront très attendus cette semaine.

L'argent au comptant a baissé de 1,5% à 31,35 dollars l'once après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans lors de la dernière session.

"L'argent est le bêta de l'or, les investisseurs sont attirés par l'argent parce que les fondamentaux sont très solides, couplés à une demande industrielle croissante et c'est une alternative moins chère que l'or", a déclaré Kumari.

Le platine a perdu 1,1 % à 1 035,15 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 12 mai 2023 lundi. Le palladium a chuté de 1,8 % à 1 008,91 $.