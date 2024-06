Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Le début de la semaine est mitigé en Asie, les données chinoises étant trop hétérogènes pour donner de l'élan, alors que l'incertitude politique en Europe plane en arrière-plan.

Au moins, les ventes au détail chinoises ont dépassé les prévisions avec une augmentation de 3,7% sur l'année, probablement stimulée par les vacances de mai, mais la production industrielle et les investissements en actifs fixes ont tous deux été décevants.

Les données montrant que les prix de l'immobilier ont chuté en mai au rythme le plus rapide depuis dix ans sont également préoccupantes, soulignant les tensions persistantes dans le secteur de l'immobilier.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a maintenu inchangé son taux d'intérêt à un an, écartant les spéculations d'une réduction suite à des données étonnamment faibles sur les prêts bancaires. Le journal officiel chinois Financial News a indiqué lundi qu'il existait encore une marge de manœuvre pour abaisser les taux, mais que la politique était soumise à des contraintes internes et externes.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont rebondi de 0,5 % après l'effondrement de la semaine dernière, mais les retombées de l'élection française ont maintenu l'euro à 1,0700 $.

Il est à noter que pas moins de cinq sources de la Banque centrale européenne ont souligné auprès de Reuters que l'institution ne prévoyait pas d'achat d'urgence d'obligations françaises, tout en sachant que c'est exactement ce que le marché réclamerait.

Les appels à l'aide ne feront que s'amplifier si l'écart entre les rendements des obligations françaises et des bunds s'élargit à 100 points de base, ce qui semble inévitable.

La pression était également forte contre le franc suisse, valeur refuge, où l'euro se trouvait juste à côté d'un plus bas de quatre mois à 0,9528 franc.

L'euro a perdu 4 % en trois semaines et les investisseurs parient que la Banque nationale suisse (BNS) sera contrainte de réduire ses taux lors de sa réunion de jeudi. Les contrats à terme impliquent une probabilité de 74 % d'une réduction à 1,25 %, contre 40 % il y a une semaine.

Au moins, il y a le football pour faire diversion.

Principaux événements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Christine Lagarde, présidente de la BCE, visite l'entreprise Pasqal en France. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, s'exprime, ainsi que l'économiste en chef de la BCE, Lane.

- Enquête de la Fed sur l'Empire State en juin

- Le président de la Fed de New York, John Williams, s'exprime, ainsi que Harker et Cook de la Fed.