LGT voit son bénéfice progresser en 2022

Zurich (awp) - La banque liechtensteinoise LGT a profité d'un afflux d'argent nouveau en 2022 et enregistré un bénéfice en forte hausse. Ce dernier a enflé de 19% à 420,8 millions de francs suisses, selon les chiffres publiés par l'établissement lundi.

Malgré une activité de la clientèle réduite en raison du climat incertain, le résultat des activités de commissions et services s'est hissé au niveau de l'année précédente, à 1,59 milliard de francs suisses. Les opérations d'intérêt ont quant à elle rapporté 390 millions grâce au relèvement des taux. Les activités de négoce ont généré 328,7 millions, environ 5% de moins que l'année précédente.

Le résultat d'exploitation a enflé de 8% à 2,31 milliards de francs suisses.

Les charges opérationnelles ont progressé de 5% à 1,68 milliard. Alors que les frais liés au personnel sont restées quasiment stable à 1,32 milliard de francs suisses, les autres dépenses ont bondi de 21% à 364,5 millions en raison d'investissements dans l'informatique et le marketing ainsi que de la reprise des voyages d'affaires et des évènements.

Le ratio coûts sur revenus s'est amélioré de 2,3 points de pourcentage à 72,9% à fin décembre 2022. La banque demeure solidement capitalisée avec un ratio de fonds propres Tier 1 de 19,1%.

Outre la forte hausse du bénéfice, la banque a profité d'un solide afflux d'argent nouveau, de 17,1 milliards de francs suisses, ce qui correspond à une croissance organique de 6%. Les avoirs sous gestion (AuM) se sont inscrits à 287,2 milliards, soit légèrement au-dessus de leur niveau de l'année précédente, qui était de 285,8 milliards. La performance négative des marchés financiers et les effets de change défavorables ont été compensés par un afflux d'argent net élevé et les avoirs des acquisitions de Crestone et Validus Wealth.

Les activités du gestionnaires de fortune australien Crestone et celles indiennes de Validus Wealth ont été intégrées depuis respectivement le 12 mai et le 19 août.

Pour l'année en cours, la banque se dit bien positionnée pour poursuivre sa croissance, sans fournir de prévisions chiffrées.

ol/ib