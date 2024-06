La Chine, premier acheteur officiel d'or, devrait reprendre ses achats de lingots une fois que les prix auront baissé par rapport aux records atteints en mai, car les arguments fondamentaux en faveur du métal restent valables, ont déclaré des acteurs du secteur lors d'une conférence cette semaine.

Après avoir augmenté ses réserves d'or pendant 18 mois consécutifs, les données officielles de la Banque populaire de Chine (PBOC) ont montré que ses avoirs étaient restés inchangés en mai, ce qui a entraîné une forte baisse des prix au comptant sur le marché mondial vendredi.

"Les données de la Chine ont montré une pause", a déclaré David Tait, PDG du Conseil mondial de l'or (WGC), à Reuters en marge de la Conférence sur les métaux précieux de l'Asie-Pacifique à Singapour.

"Mais ils attendent et observent. Si les prix se redressent jusqu'au niveau de 2 200 dollars l'once, ils reprendront."

L'or de référence s'est négocié autour de 2 300 dollars l'once lundi, après avoir connu sa plus forte baisse quotidienne en 3 ans et demi, suite aux données chinoises sur les stocks.

Le marché a atteint un record de 2 449,89 dollars l'once le 20 mai, stimulé par les attentes de réduction des taux d'intérêt et les achats fermes des banques centrales, alimentés par les tensions géopolitiques.

La PBOC contrôle la quantité d'or entrant en Chine par le biais de quotas accordés aux banques commerciales.

Elle a été le plus grand acheteur officiel d'or en 2023, avec des achats nets de 7,23 millions d'onces, ou 224,9 tonnes métriques, selon le WGC, le plus important pour une année depuis au moins 1977.

La banque centrale chinoise a ajouté 60 000 onces d'or à ses réserves en avril.

Une enquête menée par le Forum officiel des institutions monétaires et financières a montré que les banques centrales prévoyaient de continuer à augmenter leur exposition à l'or au cours des 12 à 24 prochains mois.

"Les banques centrales achètent de l'or et la Chine est le principal acheteur. Le sentiment sur l'or est haussier en raison des tensions géopolitiques et des élections. La Chine devrait acheter davantage", a déclaré KL Yap, président de la Singapore Bullion Market Association.

L'or a toujours été considéré comme une protection contre les risques géopolitiques et économiques, et a été un choix d'investissement privilégié en Chine dans un contexte d'inquiétudes économiques persistantes et d'affaiblissement du yuan.

"Le fait que les achats d'or de la Chine aient été minimes en avril et nuls en mai n'implique pas, loin s'en faut, qu'ils ne vont pas recommencer", a déclaré Rhona O'Connell, analyste chez StoneX.

En avril, le Shanghai Gold Exchange a relevé les exigences de marge pour certains contrats à terme sur l'or, les faisant passer de 8 % à 9 %, après que les prix ont atteint des sommets historiques (rapports de Brijesh Patel et Ashitha Shivaprasad à Singapour ; rédaction d'Arpan Varghese et Jan Harvey).