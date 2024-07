La consommation d'or de la Chine au premier semestre 2024 a chuté de 5,61% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données de l'Association de l'or dimanche, les prix élevés ayant freiné les achats de bijoux en or.

Le plus grand utilisateur d'or au monde a consommé 523,75 tonnes métriques du métal précieux au cours de la période de janvier à juin.

Les achats de bijoux en or, qui représentent 51,6 % de la consommation totale, ont chuté de 26,68 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 270,02 tonnes de janvier à juin.

"Les prix élevés de l'or ont augmenté le risque opérationnel pour les entreprises de traitement et de vente de l'or", a déclaré l'Association de l'or dans un communiqué publié sur son site web.

"Les achats des entreprises de gros et de détail ont diminué, et les volumes de traitement des bijoux ont également diminué de manière significative.

Le contrat à terme sur l'or le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 21,7 % pour atteindre un niveau record de 588,28 yuans (81,11 dollars) le gramme le 15 avril. Le contrat a enregistré une hausse de 14,1 % au cours du premier semestre.

La Chine s'est abstenue d'acheter de l'or pour le deuxième mois consécutif en juin, alors que sa réserve d'or s'élevait à 2 264,33 tonnes.

Les achats de lingots et de pièces d'or ont toutefois augmenté de 46,02 % pour atteindre 213,64 tonnes au cours de la même période, soit 40,8 % du total, car ces valeurs refuges ont retrouvé la faveur des investisseurs dans un contexte de conflits géopolitiques persistants et de faible reprise de l'économie mondiale.

La production chinoise d'or à partir de matières premières produites dans le pays a augmenté de 0,58 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 179,63 tonnes au cours du premier semestre.

"L'augmentation de la production n'a pas répondu aux attentes car les ressources facilement exploitables dans les anciennes mines ont progressivement diminué tandis que la construction de nouvelles mines a rencontré des problèmes", a déclaré l'agence.

"En outre, certains mineurs ont réduit ou arrêté leur production en raison des exigences de plus en plus strictes en matière d'environnement et de sécurité.

La production d'or à partir de matières premières importées a augmenté de 10,14 % pour atteindre 72,03 tonnes, ce qui porte la production totale d'or en Chine au premier semestre à 251,66 tonnes, soit une augmentation de 3,14 % en glissement annuel. (1 $ = 7,2532 yuans chinois) (Reportage d'Amy Lv et Bernard Orr ; Rédaction de Christian Schmollinger et Miral Fahmy)