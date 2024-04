La demande mondiale d'or a augmenté de 3% en glissement annuel pour atteindre 1 238 tonnes métriques au premier trimestre 2024, marquant le plus fort premier trimestre depuis 2016, en raison d'un commerce actif de gré à gré (OTC), a déclaré mardi le Conseil mondial de l'or (WGC).

La demande de refuge, alimentée par l'incertitude géopolitique et économique, les investissements sur le marché de gré à gré, les achats persistants des banques centrales et la forte demande des acheteurs asiatiques ont provoqué un rallye de l'or en mars-avril, poussant le prix de l'or du premier trimestre à une moyenne record de 2 070 dollars l'once.

La demande, hors marché de gré à gré, a chuté de 5 % pour atteindre 1 102 tonnes au premier trimestre, la consommation de bijoux ayant baissé de 2 % et les fonds négociés en bourse (ETF) ayant enregistré des sorties de 114 tonnes, selon le WGC, un organisme industriel dont les membres sont des exploitants de mines d'or du monde entier.

Les banques centrales mondiales, qui ont acheté activement de l'or en 2022-2023, ont ajouté 290 tonnes à leurs réserves, soit une hausse de 1 % en glissement annuel et de 69 % par rapport à la moyenne trimestrielle sur cinq ans.

Il s'agit de leur meilleur trimestre de début d'année sur la base des données du WGC depuis 2000. Les banques centrales de la Chine et de l'Inde sont en tête.

Le WGC s'attend à ce que les banques centrales ralentissent légèrement leurs achats en 2024 par rapport aux 1 037,4 tonnes de l'année dernière, mais qu'ils restent plus élevés qu'ils ne l'étaient avant 2022, a déclaré à Reuters Krishan Gopaul, analyste principal du WGC pour la région EMEA.

"Bien que la dynamique d'achat des banques centrales se poursuive, nous envisageons l'avenir avec prudence - en attendant de voir si la récente croissance du prix de l'or incite certaines banques centrales à ralentir leurs achats ou certaines à vendre une partie de leurs avoirs", a ajouté M. Gopaul.

L'investissement dans les barres et les pièces, un autre secteur important de la consommation d'or, a augmenté de 3 % pour atteindre 312 tonnes au premier trimestre, en raison de la forte demande de petites barres d'or en Asie. En Chine, la demande de barres et de pièces a bondi de 68 % pour atteindre 110 tonnes, soit la plus forte hausse depuis plus de sept ans.

La demande physique en Asie, traditionnellement une région d'investisseurs sensibles aux prix, a augmenté au premier trimestre malgré des prix élevés, marquant un changement dans les tendances de comportement, a déclaré le WGC.

Du côté de l'offre, la production minière a augmenté de 4 % pour atteindre 893 tonnes, son record pour le premier trimestre, tandis que le recyclage a augmenté de 12 % pour atteindre 351 tonnes, atteignant son plus haut niveau depuis le troisième trimestre de 2020, certains détenteurs de vieux bijoux en or ayant vu une opportunité d'encaisser des prix plus élevés.

La croissance du prix de l'or en avril pourrait entraîner une nouvelle hausse du recyclage et une baisse de la demande de bijoux, mais le risque géopolitique élevé et le rôle de quasi-investissement des bijoux dans certains pays limiteraient l'impact, a déclaré le WGC.

Offre et demande d'or par le WGC* :

T1 2023 T4 2023 T1 2024 Variation

a/a (%)

FOURNITURE

Production minière 855,1 939,9 893,0 4

Couverture nette des producteurs 39,4 15,9 -5,5 -

Or recyclé 311,9 314,0 350,8 12

Offre totale 1 206,4 1 269,7 1 238,3 3

DEMANDE

Fabrication de bijoux : 531.0 585.8 535.0 1

- Consommation de bijoux 488,9 623,5 479,0 -2

- Stocks de bijoux 42,1 -37,7 56,0 33

Technologie : 71,2 80,2 78,6 10

- Électronique 57,1 65,5 64,4 13

- Autres secteurs industriels 11,7 12,3 11,9 2

- Dentisterie 2,4 2,4 2,3 -5

Investissements : 275,3 257,1 198,6 -28

- Total bar et pièces : 303,9 312,9 312,3 3

- dont barres 185,9 220,7 222,9 20

- dont pièces officielles 93,6 60,3 65,3 -30

- dont médailles 24,4 31,9 24,1 -1

- ETFs/produits similaires -28,6 -55,7 -113,7 -

Banques centrales, autres inst. 286.2 219.6 289.7 1

Demande d'or 1 163,7 1 142,8 1 101,8 -5

OTC et autres 42,7 126,9 136,4 220

Demande totale 1 206,4 1 269,7 1 238,3 3

Prix de l'or LBMA ($/oz) 1 889,9 1 971,5 2 069,8 10

* Source : World Gold Council, Metals Focus, ICE Benchmark Administration.