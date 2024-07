Les exportations de diamants taillés et polis de l'Inde ont faibli en raison de la faible demande du marché clé, la Chine, et il est peu probable qu'elles se stabilisent si le gouvernement ne soutient pas l'industrie, a déclaré jeudi le chef d'un organisme commercial de premier plan.

L'Inde est le plus grand centre de taille et de polissage de diamants au monde, représentant neuf diamants polis sur dix dans le monde.

"Nous sommes confrontés à une faible demande, notamment en raison de la lenteur de la reprise de la Chine après la crise du COVID-19. Par conséquent, la demande continue de chuter", a déclaré à Reuters Vipul Shah, président du Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC).

La Chine représente environ un tiers des exportations indiennes de diamants taillés et polis et achète principalement par l'intermédiaire de Hong Kong.

Le ralentissement économique, l'évolution des préférences des consommateurs, qui préfèrent les bijoux en or aux diamants, et la diminution du nombre de mariages ont pesé sur la demande de diamants en Chine.

Les exportations indiennes de diamants taillés et polis ont chuté de près de 15 % au cours du trimestre de juin, par rapport à l'année précédente, après une baisse de 27,5 % au cours de la campagne de commercialisation 2023/24 qui s'est achevée le 31 mars, a déclaré M. Shah.

L'industrie est en difficulté et, le mois dernier, elle a demandé au gouvernement d'accorder quelques concessions dans le budget de cette année afin qu'elle puisse traverser la période difficile actuelle, a-t-il déclaré.

Le GJEPC a demandé au gouvernement d'autoriser la vente de diamants bruts dans les zones spéciales notifiées (ZSN) et de permettre à des maisons de commerce de diamants mondialement reconnues, telles que Bonas et I Hennig, d'opérer à partir des ZSN, a déclaré M. Shah.

Contrairement à la Belgique et à Dubaï, les soumissionnaires indiens ne peuvent pas acheter de diamants bruts dans les SNZ en raison de l'absence d'exonération fiscale.

Les unités diamantaires indiennes ont réduit leurs importations de diamants bruts en raison de la faiblesse de la demande de diamants polis et de la pression exercée sur leurs marges par la baisse des prix des diamants polis, a-t-il déclaré.

L'industrie indienne des pierres précieuses et des bijoux - qui emploie plus de 4,3 millions de personnes et représente plus de 10 % des exportations de marchandises de l'Inde.