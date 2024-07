Le gouvernement zimbabwéen s'en tiendra à ce qu'il a promis lorsqu'il a lancé une nouvelle monnaie en avril en s'assurant qu'elle reste entièrement soutenue par des réserves, a déclaré le gouverneur de la banque centrale à Reuters mercredi, ajoutant que c'était le seul moyen d'instaurer la confiance.

La nouvelle monnaie, appelée Zimbabwe Gold ou ZiG, est la sixième tentative de création d'une monnaie locale dans ce pays d'Afrique australe en 15 ans, après une période d'hyperinflation sous l'ancien dirigeant Robert Mugabe.

La dernière monnaie, le Zimdollar, a chuté de 80 % au cours des trois mois qui ont précédé son abandon, et les autorités ont fort à faire pour convaincre une population sceptique de cesser d'effectuer des transactions en devises étrangères.

"La confiance ne peut venir que si nous joignons le geste à la parole", a déclaré le gouverneur John Mushayavanhu dans une interview, faisant référence à l'engagement de la banque centrale de ne pas imprimer de monnaie pour financer les dépenses du gouvernement, ce qui a entraîné les effondrements précédents de la monnaie.

Il a indiqué que le gouvernement avait un plan jusqu'en 2030 pour accroître l'utilisation du ZiG et constituer des réserves d'or et de devises, qui s'élevaient à 285 millions de dollars lors du lancement de la monnaie et qui dépassent aujourd'hui 380 millions de dollars.

Le ZiG est actuellement utilisé dans environ 20 % des transactions locales, contre 80 % pour les devises étrangères.

"Nous voulons progressivement faire évoluer ce ratio vers 70:30 d'ici la fin de l'année ou 60:40 par la suite, jusqu'à ce que tout le monde soit indifférent à la monnaie qu'il utilise. Telle est la feuille de route", a déclaré M. Mushayavanhu.

Bien que le gouvernement affirme que l'utilisation du ZiG est en hausse, de nombreux rapports font état de pénuries de monnaie dans les magasins.

Mushayavanhu a déclaré que suffisamment de billets ZiG avaient été imprimés pour satisfaire la demande du public et que la stratégie d'accumulation de réserves de la banque pourrait s'accélérer avec l'augmentation des prix des matières premières.

La banque centrale a converti en or les redevances payées par les sociétés minières et vise un objectif de 3 tonnes d'or dans ses réserves d'ici la fin de l'année, contre 2,5 tonnes en avril.

M. Mushayavanhu a déclaré que les autorités s'attendaient à ce que l'inflation termine l'année autour de 5 %, alors que le Fonds monétaire international l'estime à 7 %.

"Pour la première fois, nos chiffres sont presque alignés sur ceux du FMI", a-t-il déclaré. "Adoptons notre nouvelle monnaie et faisons en sorte qu'elle fonctionne. (Reportage de Nyasha Chingono ; Rédaction de Kopano Gumbi, Alexander Winning et Mark Potter)