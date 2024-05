Les nouveaux droits de douane imposés par l'administration Biden sur les véhicules électriques chinois et d'autres secteurs stratégiques visent à protéger l'avenir de l'industrie manufacturière américaine, mais ils risquent d'accélérer le déplacement de la production chinoise vers le Mexique, le Viêt Nam et d'autres pays pour les éviter.

Les fonctionnaires américains et les experts en commerce affirment qu'en l'absence de mesures énergiques pour empêcher le Mexique et d'autres pays d'expédier des produits chinois transbordés ou légèrement transformés, la production excédentaire de la Chine, dont les prix sont inférieurs à ceux du marché, continuera d'être écoulée sur les marchés américains.

"Les nouveaux droits de douane pourraient empêcher les importations en provenance de Chine, mais il est probable qu'une grande partie de ces importations puisse être réacheminée via des pays non soumis aux droits de douane", a déclaré Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l'université Cornell et ancien directeur du Fonds monétaire international pour la Chine.

Le Mexique et le Viêt Nam, en particulier, ont bénéficié de l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine en raison de leurs coûts inférieurs et de leur proximité, a déclaré M. Prasad, ajoutant que ces deux pays doivent éviter l'"ire" de Washington tout en bénéficiant de nouveaux investissements dans l'industrie manufacturière.

Le Mexique, par exemple, a dépassé la Chine en tant que première source d'importations aux États-Unis, avec plus de 115 milliards de dollars de marchandises en provenance de ce pays au cours des trois premiers mois de 2024, contre moins de 100 milliards de dollars en provenance de la Chine.

En raison de l'augmentation des importations américaines de produits sidérurgiques en provenance du Mexique et du fait que le fabricant chinois de véhicules électriques BYD recherche des sites d'implantation pour une usine mexicaine susceptible d'approvisionner le marché américain, les inquiétudes se sont accrues quant à la possibilité que le Mexique devienne un centre de transbordement pour les marchandises chinoises afin de contourner les droits de douane américains. Reuters a rapporté le mois dernier que des fonctionnaires américains avaient fait pression sur le Mexique pour qu'il refuse d'accorder des incitations à l'investissement aux constructeurs automobiles chinois.

Les droits de douane punitifs sur les véhicules électriques chinois seront bientôt quadruplés pour atteindre plus de 100 % dans le cadre des nouveaux tarifs douaniers imposés par le président Joe Biden sur les importations de produits de haute technologie en provenance de Chine. Ces mesures comprennent également un doublement des droits sur les semi-conducteurs et les cellules solaires, qui passeront à 50 % cette année, ainsi que de nouveaux droits de 25 % sur les minéraux chinois essentiels aux batteries, le graphite chinois et les aimants pour batteries de véhicules électriques au cours des deux prochaines années.

Ces droits de douane sont destinés à protéger les nouveaux secteurs manufacturiers nationaux que l'administration Biden tente de développer à l'aide de centaines de milliards de dollars d'incitations fiscales et de subventions.

UN "SCHÉMA FACTUEL" TROUBLANT

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré aux journalistes qu'elle était préoccupée par les relations commerciales entre le Mexique et la Chine et qu'il convenait de "rester à l'écoute" en ce qui concerne les futurs efforts distincts visant à éviter les problèmes d'évasion tarifaire.

"Le modèle de fait qui se développe nous préoccupe sérieusement et, à l'USTR, nous examinons tous les outils dont nous disposons pour voir comment nous pouvons résoudre le problème", a déclaré Mme Tai.

Le Mexique bénéficie de droits de douane américains largement nuls en vertu de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, tandis que le ministère américain du commerce envisage d'accorder au Viêt Nam le statut d'"économie de marché", ce qui réduirait les droits antidumping sur les importations vietnamiennes.

Un autre fonctionnaire de l'USTR, la conseillère principale Cara Morrow, a déclaré à Reuters, lors d'une interview accordée avant l'annonce des droits de douane chinois, que l'agence commerciale s'était entretenue avec ses homologues mexicains sur les moyens de réduire le transbordement croissant d'acier et d'aluminium chinois à travers le Mexique.

La décision de M. Biden fait passer de 7,5 % à 25 % les droits de douane sur l'acier au titre de la section 301, mais il existe également des droits de douane de 25 % au titre de la sécurité nationale et des droits anti-dumping et anti-subventions à trois chiffres sur de nombreux produits sidérurgiques chinois.

Les autorités américaines ont clairement fait comprendre au Mexique que l'USMCA visait à promouvoir l'intégration et la compétitivité de l'Amérique du Nord, "et non à offrir une porte dérobée à la Chine", a déclaré M. Morrow, ajoutant que les deux parties souhaitaient éviter que cela ne devienne un problème lors de la révision de l'accord commercial prévue en 2026.

En vertu du pacte entré en vigueur en juillet 2020, les trois pays peuvent chercher à renégocier ou à résilier l'USMCA au bout de six ans.

L'USTR discute des droits antidumping du Mexique sur l'acier et l'aluminium, d'une meilleure surveillance des importations et des exportations de ces métaux et d'autres mesures dans le cadre de négociations "difficiles", mais les responsables mexicains considèrent également la surproduction chinoise comme une menace pour leur propre économie, a déclaré M. Morrow.

L'action de M. Biden pourrait également accroître la pression sur l'Europe en détournant la production excédentaire chinoise de VE, de produits solaires, de batteries et d'acier vers ses côtes, où les protections commerciales de l'UE sont généralement moindres.

Essayer de bloquer la production excédentaire chinoise "c'est comme presser un ballon. Il rétrécit à un endroit et éclate à un autre", a déclaré William Reinsch, expert en commerce au Center for Strategic and International Studies à Washington.