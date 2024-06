Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi, alors que les rendements des obligations du Trésor se sont détendus, les participants au marché attendant les données américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour plus de clarté sur la feuille de route de la banque centrale pour les réductions de taux d'intérêt.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 323,97 $ l'once, à 0326 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4% à 2 339,00 $.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont légèrement baissé, rendant l'or plus attractif, tandis que le dollar est resté stable.

"Le fait que la direction de l'or ait alterné au cours des quatre derniers jours sans vraiment aller nulle part de manière significative me dit que le marché attend quelque chose pour le réveiller de son accalmie", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

"Si les ventes au détail américaines baissent, l'or pourra peut-être franchir la barre des 2350 dollars."

Les données sur les ventes au détail américaines sont attendues à 1230 GMT plus tard dans la journée, suivies par les demandes hebdomadaires d'allocations chômage jeudi et les indices flash des directeurs d'achat vendredi. Les données publiées la semaine dernière ont montré une modération du marché du travail et des pressions sur les prix.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a révélé lundi qu'il était dans le camp de la réduction unique, mais a laissé la porte ouverte à un changement de point de vue en fonction des données entrantes.

Plus tard dans la journée, une longue liste de responsables de la Fed prendront la parole à différents endroits, notamment Austan Goolsbee de la Fed de Chicago et Thomas Barkin de la Fed de Richmond.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en novembre est de 76 %. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a peu changé à 29,49 dollars l'once, le platine a augmenté de 1,2 % à 976,15 dollars et le palladium a gagné 0,7 % à 894,64 dollars.