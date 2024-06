Les investisseurs attendent avec impatience les données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale tout au long de la semaine afin de clarifier le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 320,60 dollars l'once, à 01h20 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 335,20 dollars.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont légèrement baissé et se situaient à 4,2673%, rendant les lingots sans rendement plus attrayants pour les investisseurs.

* Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lundi que la Fed serait en mesure de réduire son taux d'intérêt de référence une fois cette année, si ses prévisions économiques se confirment.

* La baisse des taux rend également l'or sans rendement plus attractif.

* Les traders surveillent désormais de près les prochains commentaires du président de la Fed de New York, John Williams, et du gouverneur de la Fed, Lisa Cook.

* Le président de la Fed, Jerome Powell, doit présenter son témoignage semestriel sur la politique monétaire le 9 juillet devant la commission bancaire du Sénat.

* Les investisseurs se concentrent également sur la publication des ventes au détail américaines à 1230 GMT, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage jeudi et les indices flash des directeurs d'achat vendredi, qui pourraient offrir plus de clarté sur la consommation et la force de l'économie.

* L'argent a baissé de 0,1% à 29,47 dollars l'once, le platine a augmenté de 1% à 974,55 dollars et le palladium a gagné 0,1% à 889,69 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 Ventes au détail américaines mai 0115 Production industrielle américaine en glissement annuel mai (rapporté par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; édité par Rashmi Aich)