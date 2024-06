Le prix de l'or s'est replié mardi après avoir augmenté de 1 % lors de la session précédente, les investisseurs attendant les données sur l'emploi américain prévues plus tard dans la semaine pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 2 345,76 $ l'once, à 0323 GMT. Les prix ont atteint leur plus bas niveau depuis près d'un mois lundi avant de s'établir à 1% plus haut.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 366,00 $.

Le rapport ADP sur l'emploi de mercredi et les données sur les emplois non agricoles de vendredi seront suivis de près pour obtenir des indices supplémentaires sur la santé du marché du travail américain et pour savoir si cela dissuadera la Fed de réduire ses taux en septembre.

"Si les chiffres de l'emploi dépassent les 200 000, ce qui est très optimiste, les prix de l'or pourraient encore baisser et même casser le niveau de soutien de 2320 dollars", a déclaré Kelvin Wong, analyste de marché senior pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

"Nous voyons des facteurs techniques qui sont toujours positifs au moins à court terme parce qu'il est toujours soutenu par le niveau de soutien de 2 320 $, avec le rebond d'hier renforcé par des chiffres manufacturiers plus faibles que prévu qui ont également fait chuter les rendements.

Les données ont montré que l'activité manufacturière américaine a ralenti pour le deuxième mois consécutif en mai, et que les dépenses de construction ont chuté de manière inattendue pour le deuxième mois consécutif en avril.

La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré lundi que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'étaient légèrement atténuées en avril.

Alors que le lingot est considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif sans rendement.

Une enquête menée par un groupe de réflexion a révélé que les banques centrales mondiales prévoyaient de continuer à accroître leur exposition à l'or, une tendance qui a déjà permis au métal précieux d'atteindre des sommets cette année.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 30,62 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,8 % à 1 019,05 dollars et le palladium a gagné 0,7 % à 923,75 dollars.