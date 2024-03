Le prix de l'or a légèrement baissé mercredi en raison d'une hausse du dollar, bien que le lingot se soit négocié dans une fourchette étroite, les investisseurs restant sur la touche en attendant plus d'indices sur la politique de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 2 176,29 $ l'once, à 0310 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,1% à 2 175,20 dollars.

L'indice du dollar s'est renforcé de 0,2% par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

Les prix de l'or ont augmenté de plus de 5% depuis le début de l'année et ont atteint un niveau record la semaine dernière, aidés par des paris croissants sur l'assouplissement de la Fed, la demande persistante de valeurs refuges et les achats des banques centrales dans un contexte de tensions géopolitiques.

"Il est difficile de construire un argumentaire trop baissier pour les prix de l'or dans le contexte actuel de la géopolitique et de l'assouplissement potentiel des banques centrales", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt entre 5,25 % et 5,5 % et a continué à prévoir trois réductions d'ici la fin de l'année.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré lundi qu'il prévoyait trois baisses de taux pour cette année lors de la réunion de politique générale de la Fed.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience les données de l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, attendues vendredi, pour évaluer quand la Fed pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 72 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en juin. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,62 % pour atteindre 830,15 tonnes mardi.

"Les chiffres de l'intérêt ouvert montrent que la plupart des flux entrants dans l'or au début du mois de mars sont restés bloqués", a déclaré JP Morgan dans une note.

L'argent au comptant est resté stable à 24,42 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 902,15 dollars et le palladium a baissé de 0,6% à 988,15 dollars.