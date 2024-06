Les prix de l'or sont restés stables lundi, les investisseurs attendant plusieurs rapports économiques américains cette semaine pour obtenir des indices sur la santé de l'économie, après qu'un récent rapport sur l'inflation ait suggéré que la Réserve fédérale pourrait avoir une marge de manœuvre pour des réductions de taux en 2024.

L'or au comptant est resté inchangé à 2 326,79 $ l'once, à 0914 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 9 mai plus tôt dans la session. Le lingot a gagné 2% en mai et environ 13% depuis le début de l'année.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 347,20 $.

"Avec de nombreuses données économiques importantes publiées aux États-Unis cette semaine, le marché de l'or se déplace latéralement, surveillant si les données confirment un atterrissage en douceur de l'économie américaine ou non", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS.

Les investisseurs se pencheront sur le PMI national de l'Institute of Supply Management (ISM) attendu à 14h00 GMT, le rapport sur l'emploi ADP de mercredi et les données sur les emplois non agricoles attendues vendredi.

"Nous pensons toujours qu'un ralentissement (des données économiques américaines) permettra à la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année, ce qui devrait faire grimper les prix de l'or", a déclaré M. Staunovo.

Les données de vendredi ont montré que l'inflation américaine s'était stabilisée en avril, ce qui laisse présager une baisse des taux d'intérêt en septembre. Les traders évaluent actuellement à 54 % la probabilité d'une réduction en septembre, contre 49 % avant la publication du rapport.

Alors que le lingot est considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif sans rendement.

Par ailleurs, il est presque certain que la Banque centrale européenne réduira ses taux d'un quart de point à 3,75 % jeudi, ce qui pourrait faire d'elle la première grande banque centrale à réduire ses taux au cours de ce cycle.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % pour atteindre 30,21 dollars l'once. Cependant, il a augmenté de 27% depuis le début de l'année.

Le platine a baissé de 1 % à 1 027,05 $ et le palladium a perdu 1,2 % à 902,00 $.