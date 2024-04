Le prix de l'or a progressé mercredi mais est resté dans une fourchette étroite, les investisseurs attendant des données économiques américaines qu'elles clarifient la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 327,86 $ l'once à 0429 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 5 avril dans la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 340,90 dollars.

"Une fausse cassure des 2300 dollars mardi signifie probablement que les prix de l'or resteront dans une fourchette avant les données sur l'inflation américaine et la réunion de la BOJ... Je m'attends à ce que le prix de l'or se maintienne entre 2 300 et 2 350 dollars, à moins qu'un nouveau catalyseur n'arrive", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur les données du produit intérieur brut (PIB) américain qui seront publiées jeudi et sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) qui seront publiées vendredi.

Les données économiques américaines résilientes suggèrent que toute surprise est susceptible d'être à la hausse, ce qui pourrait faire augmenter le dollar et les rendements américains, a noté M. Simpson.

Un billet vert plus fort et des rendements obligataires élevés rendent le lingot, dont le prix est fixé en dollars, moins attrayant pour les autres détenteurs de devises et en tant qu'option d'investissement par rapport à la dette.

Le prix des lingots a atteint un record historique de 2 431,29 dollars le 12 avril, soit une hausse de près de 400 dollars depuis le début du mois de mars. La hausse s'est ensuite essoufflée à mesure que les craintes d'un conflit régional plus large au Moyen-Orient s'apaisaient. L'or a baissé de plus de 2 % depuis le début de la semaine.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,6 % pour atteindre 27,44 dollars l'once.

"Comme pour l'or, les sommets ont été secoués, les haussiers se sont brûlés les doigts, et une nouvelle baisse semble envisageable (pour l'argent) après un retracement à la hausse", a déclaré M. Simpson.

Le platine au comptant a augmenté d'environ 1% à 916,65 dollars et le palladium a grimpé de 0,7% à 1026,23 dollars.