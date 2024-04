Les actions asiatiques ont commencé la semaine sur une note modérée lundi, tandis que le dollar s'est raffermi, les investisseurs se demandant quand la Réserve fédérale américaine commencera à réduire ses taux d'intérêt à la suite d'un nouveau rapport sur l'emploi.

Les prix du pétrole ont chuté de près de 2 % alors que les tensions au Moyen-Orient se sont apaisées après qu'Israël a retiré plus de soldats du sud de Gaza, tandis que les prix de l'or ont chuté de 1 % après avoir atteint un niveau record vendredi, les rendements du Trésor américain restant élevés.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,26 %, tandis que le Nikkei de Tokyo a augmenté de 1 %.

Les actions de la Chine continentale ont rouvert après des vacances prolongées à partir de jeudi, avec l'indice des valeurs sûres en baisse de 0,5%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,33%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi après que les données ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a dépassé les attentes en mars et que les salaires ont augmenté à un rythme régulier, suggérant que l'économie a terminé le premier trimestre sur des bases solides.

"Les données économiques solides sont une arme à double tranchant pour les marchés", ont déclaré les stratèges d'ANZ dans une note. "D'un point de vue positif, une croissance solide indique que l'économie est loin de la récession, mais cela pourrait également signifier que la Fed maintiendra ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les marchés évaluent actuellement à 49,1 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed en juin, selon l'outil FedWatch du CME, le mois de juillet s'annonçant comme le nouveau point de départ du cycle d'assouplissement tant attendu.

Les investisseurs tablent également sur une réduction de 62 points de base cette année, soit moins que les 75 points de base prévus par la Fed.

Cette semaine, les investisseurs se concentreront sur l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, qui devrait montrer un ralentissement de l'inflation de base à 3,7 % en mars, contre 3,8 % le mois précédent.

Selon Kit Juckes, stratège de change à la Société Générale, la baisse attendue de l'inflation de base n'est pas susceptible de ramener une éventuelle réduction en juin après que les données solides de la semaine dernière aient réduit cette possibilité.

"Les attentes du marché s'orientent vers une réduction en juillet plutôt qu'en juin et il est facile de comprendre pourquoi.

L'évolution des attentes concernant les perspectives des taux américains a fait grimper les rendements du Trésor, le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, ayant augmenté de 4,2 points de base à 4,774 %, son niveau le plus élevé depuis près de quatre mois.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 4,4 points de base pour atteindre 4,422 %.

Les rendements élevés ont stimulé le dollar, l'euro perdant 0,06 % à 1,0829 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2622 $, en baisse de 0,11 % sur la journée.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,12 % à 151,78 pour un dollar, les opérateurs restant attentifs à une éventuelle intervention des autorités japonaises.

Nicholas Chia, stratégiste macro Asie chez Standard Chartered, a déclaré que le yen serait vulnérable à un rapport sur l'IPC américain matériellement fort, avec "une intervention à nouveau à l'ordre du jour".

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était à 104,35.

La Banque centrale européenne doit se réunir plus tard dans la semaine et on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt. Les investisseurs ne voient pratiquement aucune chance d'abaisser les taux le 11 avril, mais ils ont pleinement intégré le prix d'une baisse en juin, suivie de deux ou trois autres mesures plus tard dans l'année.

Dans le secteur des matières premières, l'or au comptant a baissé de 0,5 % pour atteindre 2 317,09 dollars l'once, après avoir atteint un niveau record la semaine dernière.

Le pétrole brut américain a chuté de 2,32% à 84,89 dollars le baril et le Brent était à 88,89 dollars, en baisse de 2,5% sur la journée.

Israël et le Hamas ont envoyé des équipes en Égypte pour de nouvelles discussions sur un cessez-le-feu potentiel avant les vacances de l'Aïd, apaisant ainsi les tensions au Moyen-Orient qui ont fait grimper les prix du pétrole de plus de 4 % la semaine dernière en raison des craintes d'une perturbation de l'approvisionnement.