Les actions asiatiques ont suivi la hausse de Wall Street ce mardi, avant que les responsables de la Réserve fédérale ne s'expriment plus tard dans la journée, tandis que le dollar australien est resté stable et que les actions nationales ont augmenté avant la décision sur les taux d'intérêt dans le pays.

L'apaisement des inquiétudes concernant les troubles politiques en Europe a également contribué à la bonne humeur du marché et a permis aux contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 d'augmenter de 0,6 %, effaçant ainsi une partie des pertes importantes subies la semaine dernière. Les contrats à terme du FTSE ont également augmenté de 0,43 %.

Les marchés asiatiques se sont concentrés sur la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA), qui ne devrait pas modifier ses taux d'intérêt.

Cependant, l'accent sera mis sur toute orientation future pour un cycle d'assouplissement potentiel en Australie.

Le dollar australien était en hausse de 0,07 % à 0,6617 $, tandis que les actions australiennes ont bondi de 0,9 %, en ligne avec ses pairs régionaux.

"La RBA devrait maintenir ses taux aujourd'hui", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

"Les principales données nationales (et) les événements survenus depuis la réunion de mai ont été mitigés, mais nous pensons qu'ils sont légèrement plus fermes - un IPC ferme en avril, de nouvelles hausses des prix de l'immobilier, une consommation des ménages plus résiliente, un marché du travail encore serré et des budgets expansionnistes", a-t-il déclaré.

"Les choses sont encore loin d'inciter la RBA à signaler un changement vers une politique moins restrictive.

Ailleurs, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,68%, aidé par un rallye nocturne à Wall Street.

"L'optimisme quant à la résilience de l'économie, l'amélioration des bénéfices des entreprises et le début potentiel des réductions de taux ont soutenu les actions, défiant les inquiétudes selon lesquelles le rallye s'est concentré sur quelques méga-capitalisations technologiques", a déclaré Jameson Coombs, économiste chez Westpac.

Le Nikkei japonais a progressé de 0,83 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,14 %. Les valeurs sûres chinoises ont augmenté de 0,17 %.

Les banques centrales de Norvège, du Royaume-Uni et de Suisse doivent également se réunir cette semaine, et l'on s'attend à ce que les deux premières maintiennent leurs taux et à ce que la Banque nationale suisse procède à un nouvel assouplissement de 25 points de base (pb).

Aux États-Unis, pas moins de six intervenants de la Fed sont prévus mardi, et ils pourraient fournir de nouveaux indices sur les perspectives des taux d'intérêt américains après la décision politique de la semaine dernière.

Les contrats à terme indiquent maintenant que les réductions de la Fed sont évaluées à environ 45 points de base pour le reste de l'année 2024.

En ce qui concerne les devises, le dollar a été mitigé mardi et a légèrement baissé de 0,04% à 157,68 yens.

L'euro a légèrement baissé à 1,0729 $, tandis que la livre sterling a augmenté de 0,04 % à 1,27105 $.

Le yuan chinois est resté proche de son plus bas niveau depuis sept mois, à 7,2554 pour un dollar, plombé en partie par des données économiques mitigées lundi, qui ont mis en évidence la nécessité d'un soutien supplémentaire de la part de Pékin pour soutenir l'économie du pays.

"Les données économiques chinoises du mois de mai suggèrent que les décideurs politiques ont beaucoup à faire pour soutenir la fragile reprise", ont déclaré les analystes de Société Générale. "L'offre et la demande extérieure sont restées plus robustes que la demande intérieure, malgré la modération de la croissance de la production industrielle.

Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté grâce à des perspectives de demande plus fortes et à la confiance des investisseurs dans le fait que les producteurs de l'OPEP+ pourraient suspendre ou annuler leurs plans d'augmentation de l'offre à partir du quatrième trimestre de cette année.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,11 % à 84,34 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se sont maintenus à 80,34 dollars le baril.

L'or au comptant a augmenté de 0,13 % pour atteindre 2 321,99 dollars l'once.