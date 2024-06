Les marchés boursiers asiatiques étaient en baisse ce lundi en prévision d'une série de nouvelles économiques chinoises, tandis que l'incertitude politique en Europe a sapé l'appétit pour le risque et a maintenu l'euro sur la défensive.

Les analystes s'attendent à ce que la croissance annuelle des ventes au détail en Chine s'accélère pour atteindre 3,0 % en mai, contre 2,3 %, avec un certain risque de hausse en raison des vacances ce mois-là. La production industrielle devrait ralentir légèrement à 6,0 %, contre 6,7 %, avec une croissance stable des investissements urbains.

Il a également été question que la Banque populaire de Chine (PBOC) réduise son taux directeur de 10 points de base, en partie en raison des données étonnamment faibles sur les prêts bancaires publiées vendredi.

Le début de l'année a donc été prudent et l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique (hors Japon) s'est légèrement replié.

Le Nikkei japonais a glissé de 1,7 %, les investisseurs devant maintenant attendre six semaines avant de connaître les détails des prochaines mesures de resserrement de la Banque du Japon.

Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont légèrement augmenté de 0,1 % après une série de records.

Les analystes de Goldman Sachs ont relevé leur objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 5 600, contre 5 200 et 5 431 actuellement.

"Nos estimations de bénéfices pour 2024 et 2025 restent inchangées, mais la forte croissance des bénéfices de cinq méga-capitalisations technologiques a compensé le schéma habituel de révisions négatives des estimations consensuelles de bénéfices par action", ont-ils écrit dans une note.

Les principales données américaines de la semaine seront les ventes au détail pour le mois de mai, mardi, où un rebond de 0,4 % est attendu après une baisse de 0,3 % en avril, alors que les marchés sont en vacances mercredi.

Au moins 10 décideurs politiques de la Réserve fédérale devraient s'exprimer cette semaine et répondront sans doute aux paris du marché concernant deux réductions de taux cette année.

Alors que la Fed elle-même a émis une note optimiste la semaine dernière, un trio de chiffres d'inflation faibles a conduit les prix à terme à 76 % de chances d'une réduction dès septembre et à 50 points de base d'assouplissement pour l'année.

LES YEUX RIVÉS SUR LA BNS

Les banques centrales d'Australie, de Norvège et du Royaume-Uni devraient toutes maintenir leurs taux lors de leurs réunions de cette semaine, bien que la Banque nationale suisse (BNS) pourrait bien les assouplir compte tenu de la force récente du franc suisse.

Les marchés ont augmenté la probabilité d'une baisse à 75 %, l'incertitude politique en France ayant conduit l'euro à un creux de quatre mois à 0,9505 franc vendredi.

Les marchés français ont subi une chute brutale la semaine dernière avant des élections anticipées qui pourraient donner une majorité à l'extrême droite, avec des risques pour la situation budgétaire du pays et la stabilité de la zone euro.

Les responsables politiques de la Banque centrale européenne ont déclaré à Reuters qu'ils n'avaient pas l'intention de lancer des achats d'urgence d'obligations françaises pour stabiliser le marché après que les écarts de rendement par rapport aux bunds allemands se soient considérablement élargis dans le cadre d'une fuite vers la sécurité. "Une remise en cause par la France des accords fiscaux de la région serait problématique et aurait des implications considérables", ont averti les analystes de JPMorgan. "A ce stade, la situation à l'approche du premier tour de scrutin est encore très fluide.

L'euro est resté bloqué à 1,0706 dollar, après avoir perdu 0,9 % la semaine dernière et touché son plus bas niveau en six semaines, à 1,06678 dollar.

Le dollar s'est légèrement raffermi sur le yen à 157,54, après avoir brièvement dépassé 158,00 vendredi lorsque la BOJ a déclaré qu'elle commencerait à réduire ses achats d'obligations un peu plus tard que ce que beaucoup avaient parié.

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu à 2 326 dollars l'once, après avoir rebondi de 1,7 % la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé après avoir augmenté de 4 % la semaine dernière, dans l'espoir d'une demande plus forte pendant la saison de conduite aux États-Unis.

Le Brent a baissé de 17 cents à 82,45 dollars le baril, tandis que le brut américain a également baissé de 17 cents à 78,28 dollars le baril.