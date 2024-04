Le yen s'est fortement apprécié par rapport à ses pairs lundi, après avoir chuté à plus de 160 pour un dollar plus tôt dans la session, les traders évoquant une intervention des banques japonaises pour vendre du dollar.

Pendant ce temps, les actions européennes et les contrats à terme américains ont augmenté, les investisseurs attendant la dernière décision de la Réserve fédérale mercredi et les données sur l'emploi américain vendredi.

La monnaie japonaise s'est renforcée d'environ 2 % par rapport au niveau initial de 159 dollars en quelques minutes pendant les heures d'ouverture de l'Asie, certains traders ayant déclaré qu'ils avaient vu des ventes de dollars à terre.

Ce mouvement rapide est intervenu quelques heures seulement après que le yen a chuté à 160 pour un dollar pour la première fois en 34 ans.

"Cela ressemble à une intervention", a déclaré Francesco Pesole, stratège en devises chez ING. "La recette, atteignant la barre des 160, ressemble à une grosse intervention livrée à 5 heures du matin (heure de Londres)... c'est tout à fait logique à ce stade".

Il a ajouté : "C'est une semaine très chargée pour les marchés. Je soupçonne qu'ils soient intervenus aujourd'hui et qu'ils espèrent que les données américaines et celles de la Fed ne soient pas trop favorables au dollar". Le dollar était en baisse de 1,59% à 155,83 yens, après avoir chuté à un plus bas intraday de 154,54 dans les premiers échanges européens. Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a déclaré aux journalistes : "Je ne ferai aucun commentaire pour l'instant" : "Je ne ferai pas de commentaire maintenant" lorsqu'on lui a demandé si les autorités étaient intervenues. Sur les marchés plus larges, l'indice européen Stoxx 600 était en hausse de 0,33 % après avoir augmenté de 1,7 % la semaine dernière, sa première hausse hebdomadaire depuis un mois. Le DAX allemand était en hausse de 0,21 %, tandis que le FTSE 100 britannique a augmenté de 0,43 %.

Les investisseurs ont digéré les dernières données nationales sur l'inflation dans la zone euro, y compris les chiffres espagnols qui ont montré que la croissance des prix a augmenté à 3,4% en avril. Les données pour l'ensemble de la zone euro sont attendues mardi.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient également en hausse, ceux du S&P 500 augmentant de 0,22 % et ceux du Nasdaq de 0,34 %.

L'indice boursier japonais Nikkei 225 a augmenté de 0,81 %, tandis que l'indice chinois CSI 300 a grimpé de 1,11 %.

"Le sentiment est positif en ce début de semaine, alimenté par le soulagement que les pressions inflationnistes aux États-Unis ne soient pas aussi graves qu'on le craignait, et l'espoir qu'un cessez-le-feu puisse être négocié au Moyen-Orient revient", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les marchés se sont redressés vendredi, les gains des grandes entreprises technologiques ayant dopé Wall Street et les données sur l'inflation, très surveillées, ayant été publiées comme prévu en glissement mensuel.

Les investisseurs se concentreront mercredi sur la question de savoir si la Fed adopte un ton plus prudent en ce qui concerne les réductions de taux après qu'une série de données plus fortes que prévu a fait dérailler les attentes du marché quant au calendrier de la première réduction. Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis donneront plus d'indices sur l'économie vendredi.

Le marché montre que les opérateurs pensent désormais que la première réduction des taux interviendra en novembre, alors qu'il y a quelques semaines, elle avait été décidée en juin, et qu'un assouplissement de 35 points de base est attendu cette année.

La perspective de voir les taux rester plus longtemps élevés a fait grimper les rendements des obligations américaines et a stimulé le dollar, bien que les deux aient baissé lundi.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont baissé de 3 points de base à 4,64 %, après avoir atteint un sommet de six mois de 4,739 % la semaine dernière.

Par rapport au dollar, l'euro a augmenté de 0,27 % pour atteindre 1,0721 $. L'indice du dollar a baissé de 0,33% à 105,61, bien qu'il se dirigeait vers un gain mensuel de 1%.

Le pétrole Brent a baissé de 0,72% à 88,88 dollars le baril, la nouvelle d'un possible cessez-le-feu à Gaza ayant apaisé les craintes d'une limitation de l'offre.

Une délégation du Hamas se rendra au Caire lundi pour des discussions visant à obtenir un cessez-le-feu, a déclaré dimanche un responsable du Hamas à Reuters, alors que les médiateurs redoublent d'efforts pour parvenir à un accord avant l'assaut israélien attendu sur la ville de Rafah, dans le sud du pays.