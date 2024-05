Les actions asiatiques etaient dans une mer de rouge jeudi et les obligations ont glisse sur les paris que les taux d'interet mondiaux resteraient eleves plus longtemps, alors que les investisseurs attendent les chiffres cles de l'inflation a la fin de la semaine pour obtenir des indices supplementaires sur la trajectoire future de la politique monetaire.

Le dollar a tire les rendements du Tresor americain vers le haut, tandis que l'or est reste sous pression en raison des attentes renouvelees selon lesquelles la Reserve federale ne reduira probablement pas ses taux d'interet dans un avenir proche.

Le dernier coup d'arret dans le rallye mondial du risque est survenu a la suite de donnees indiquant des pressions inflationnistes persistantes dans les principales economies.

"Une inflation mondiale plus chaude et plus forte que prevu semble faire perdre de l'air aux marches d'actifs", a declare Vishnu Varathan, economiste en chef pour l'Asie hors Japon a la Mizuho Bank. "Les actions ont chute, les obligations se sont effondrees et l'USD s'est envole.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baisse de 0,5 %, suivant l'exemple negatif de Wall Street et prolongeant sa baisse de 1,6 % par rapport a la session precedente.

Le Nikkei japonais a chute de plus de 1,5 %, tandis que les contrats a terme americains et europeens ont egalement chute. Les contrats a terme EUROSTOXX 50 ont baisse de 0,18 %, tandis que les contrats a terme S&P 500 ont chute de 0,35 %.

Les contrats a terme sur le Nasdaq ont chute de 0,45 %.

Une enquete de la Fed a montre mercredi que l'activite economique americaine a continue a se developper entre debut avril et mi-mai, mais que les entreprises sont devenues plus pessimistes quant a l'avenir, tandis que l'inflation a augmente a un rythme modeste.

De l'autre cote de l'Atlantique, les donnees du meme jour ont montre que l'inflation allemande a augmente legerement plus que prevu a 2,8 % en mai, avant la lecture de l'ensemble de la zone euro vendredi.

Toutefois, le principal evenement de la semaine pour les marches est le rapport de vendredi sur l'indice des prix des depenses personnelles de consommation (PCE) aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation preferee de la Reserve federale. On s'attend a ce que l'indice reste stable sur une base mensuelle.

"Si nous examinons les donnees qui nous ont conduits jusqu'ici, j'ai du mal a croire qu'un rapport sur les PCE plus faible que prevu arrivera vendredi", a declare Matt Simpson, analyste principal de marche chez City Index.

"De ce point de vue, l'absence de hausse de la PCE pourrait etre une bonne surprise. Mais s'il devait se rechauffer davantage a partir de niveaux stables, l'appetit pour le risque serait mis a mal pour un bon coup de pied."

Les rendements du Tresor americain sont restes eleves jeudi, en partie a cause de la faiblesse des ventes aux encheres de la veille. Le rendement de reference a 10 ans s'est etabli a 4,6197 %, tandis que le rendement a deux ans s'est stabilise a 4,9830 %.

Les rendements obligataires evoluent inversement aux prix.

Les rendements des obligations d'Etat japonaises (JGB) ont egalement atteint de nouveaux sommets pluriannuels, en raison des attentes croissantes quant a l'imminence de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque du Japon.

Le rendement des obligations japonaises a 10 ans a atteint 1,1 % au debut des echanges en Asie, son plus haut niveau depuis juillet 2011.

Ailleurs en Asie, les blue chips chinoises ont recule de 0,25 %, suivant leurs homologues regionaux malgre la revision a la hausse des previsions de croissance du PIB de la Chine pour 2024 et 2025 par le Fonds monetaire international.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a ajoute 0,17%.

LE REGNE DU DOLLAR

Sur le marche des devises, le dollar a eu le vent en poupe, faisant tomber l'euro a son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, a 1,07955 dollar.

Le yen s'est etabli a 157,43 pour un dollar, apres avoir chute a 157,715, son plus bas niveau en quatre semaines, lors de la seance precedente.

Le dollar australien a progresse de 0,1% a 0,6617 dollars, apres une breve remontee lors de la session precedente, suite a des donnees qui ont montre que l'inflation domestique a augmente de maniere inattendue pour atteindre un plus haut de cinq mois en avril.

"Ce n'est pas le rapport sur l'inflation que la Banque de reserve d'Australie aurait voulu voir", a declare Rob Carnell, chef regional de la recherche d'ING pour l'Asie-Pacifique.

Les prix du petrole ont legerement augmente, recuperant une partie du terrain perdu mercredi sur les inquietudes concernant la faible demande d'essence aux Etats-Unis et les taux d'interet plus eleves pour longtemps.

Le Brent s'est stabilise a 83,60 dollars le baril tandis que le brut americain a augmente de 0,03% a 79,25 dollars le baril.

L'or au comptant a baisse de 0,2 % a 2 334,15 dollars l'once.