Wall Street a enregistré des gains en ligne avec les autres indices boursiers mondiaux mardi et le yen a oscillé non loin des niveaux d'intervention de 2022 après le discours d'un responsable japonais visant à décourager la vente à découvert de yens depuis le resserrement de la politique monétaire de la semaine dernière.

Les rendements des bons du Trésor ont peu varié, reflétant des échanges modérés dans toutes les classes d'actifs à l'approche du Vendredi saint, lorsque les marchés américains et de nombreux autres centres financiers seront fermés.

Le S&P 500 était en hausse de 10,91 points, soit 0,21%, à 5 229,10.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 1,70 point, soit 0,22 %, pour atteindre 781,15.

"C'est une dynamique intéressante, et cela se vérifie à chaque fois que nous avons une réunion de la Fed - la semaine suivante a tendance à avoir un ton plus calme. La semaine suivante a tendance à être plus calme. Surtout une semaine raccourcie par les vacances comme nous l'avons ici, et la quantité d'influence des données sera plus faible", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth à New York, en faisant référence à la Réserve Fédérale.

"C'est ce qui explique le mouvement latéral que nous avons observé.

L'indice STOXX 600 a progressé de 0,24 %, tandis que l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,28 %.

Le yen a été au centre de l'attention, car il s'est négocié près de son niveau le plus faible par rapport au dollar depuis 1990, même après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière pour la première fois en 17 ans.

Le dollar s'est à peine renforcé de 0,01 %, à 151,42 yens, face au risque d'une intervention du Japon pour empêcher une nouvelle chute de la monnaie nippone. Le dollar/yen a atteint 151,94 en octobre 2022, avant qu'une intervention ne le fasse baisser.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi

qu'il n'excluait aucune mesure

pour faire face à l'affaiblissement du yen, faisant écho à l'avertissement lancé la veille par le principal diplomate de Tokyo chargé des questions monétaires.

Le dollar s'est affaibli de 0,07% à 7,247 contre le yuan chinois, qui a été soutenu après une fixation plus forte que prévu de sa marge de fluctuation.

Les marchés ont été déstabilisés par la chute brutale du yuan vendredi, après des mois d'échanges serrés, et certains spéculent que la Chine desserre son emprise sur la monnaie pour lui permettre de chuter.

"Nous avons des sables changeants sur le marché des changes. Il y a des menaces d'intervention de la part du Japon ... et de la Chine. Il est bon de voir qu'ils se soucient réellement de l'économie et qu'ils sont prêts à intervenir. Ce n'est pas tout à fait le stimulus que nous souhaitons, mais ils disent 'ça suffit maintenant, nous devons nous préoccuper de notre déflation'", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

La baisse de 14 % de la valeur du yen au cours des 12 derniers mois a permis à l'indice Nikkei de Tokyo d'atteindre des niveaux record ces derniers jours, même s'il a reculé de 0,04 % mardi.

DES PERSPECTIVES CONTRASTÉES

La semaine dernière, le Federal Open Market Committee a laissé les taux d'intérêt américains au même niveau et les projections médianes du FOMC n'ont pas changé par rapport à la projection précédente de trois réductions de taux cette année, malgré une économie forte et une inflation persistante.

Lundi, alors que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il prévoyait trois baisses de taux cette année, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a appelé à la prudence et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré ses remarques de vendredi, réduisant ses attentes à une seule baisse.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains prévoient trois baisses de taux de la Fed cette année et environ trois chances sur quatre que la première baisse ait lieu en juin.

Les rendements américains ont légèrement augmenté après la publication d'un rapport montrant que les commandes de produits manufacturés américains de longue durée ont augmenté plus que prévu en février, tandis que les dépenses d'équipement des entreprises ont montré des signes timides de reprise, stimulant ainsi les perspectives de l'économie au premier trimestre.

Ils ont légèrement reculé après que le Trésor a mis aux enchères 67 milliards de dollars de bons à cinq ans face à une forte demande.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a perdu 1,5 point de base à 4,238 %. Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 1,2 point de base à 4,5993 %.

La donnée la plus importante de la semaine, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de février, arrive à la fin de la semaine, alors que presque personne n'est là pour la regarder.

Le gouvernement fédéral est ouvert le vendredi saint, mais les marchés obligataires et boursiers sont fermés, de sorte que toute réaction commerciale se produira lundi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 0,4 % à 81,62 dollars le baril et le Brent a baissé de 0,58 % à 86,25 dollars le baril.

L'or au comptant a gagné 0,26% à 2 177,19 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,09 % à 2 176,80 $ l'once.

Le bitcoin a chuté de 1,09 % à 70 182,00 $. L'Ethereum a baissé de 1,33% à 3581,82 dollars.