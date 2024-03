La jauge des actions mondiales a progressé mardi, de même que les rendements des obligations du Trésor, après que les données ont montré que l'inflation américaine est restée stable en février, indiquant que la Réserve fédérale pourrait maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé plus longtemps que prévu.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4% le mois dernier en raison de la hausse des coûts de l'essence et du logement, a déclaré le département du Travail, correspondant à l'estimation des économistes interrogés par Reuters, après avoir augmenté de 0,3% en janvier.

Au cours des 12 mois précédant février, l'IPC a augmenté de 3,2 %, soit un peu plus que l'estimation de 3,1 %, après avoir progressé de 3,1 % en janvier.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a gagné 250,52 points, soit 0,65 %, pour atteindre 39 020,18, le S&P 500 a gagné 50,21 points, soit 0,98 %, pour atteindre 5 168,15 et le Nasdaq Composite a gagné 209,67 points, soit 1,31 %, pour atteindre 16 228,95. Les actions ont d'abord vacillé au début de la séance avant de reprendre pied et d'évoluer à la hausse.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont également progressé après la publication des données, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans ayant augmenté de 4,7 points de base à 4,151 % après avoir atteint un sommet de 4,172 % à la suite d'une vente aux enchères de 39 milliards de dollars par le Trésor.

"L'inflation plus élevée est une indication que le consommateur se porte bien, qu'il y a un pouvoir de fixation des prix dans cette économie dont les entreprises profitent et les autres données nous disent que cela ne nuit pas quelque peu", a déclaré Rob Haworth, stratège d'investissement principal chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle.

"Toutefois, le marché obligataire doit tenir compte de la réaction de la Fed face à une économie un peu plus robuste. Et cela se traduit par des taux plus élevés pendant plus longtemps, et c'est là que les taux doivent augmenter de manière générale."

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 5,4 points de base pour atteindre 4,5883 %.

Les attentes du marché concernant le calendrier de la première baisse de taux de la Fed sont restées largement inchangées, évaluant à 69,7 % la probabilité d'une baisse d'au moins 25 points de base en juin, selon l'outil FedWatch du CME, en baisse par rapport aux 71,7 % de la session précédente.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 6,20 points, soit 0,81%, pour atteindre 774,97. En Europe, l'indice STOXX 600 a clôturé en hausse de 1 % pour atteindre un record, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a augmenté de 19,77 points, soit 0,99 %

Le dollar s'est également renforcé après la publication des données. L'indice du dollar a gagné 0,19 % à 102,98 et l'euro a baissé de 0,05 % à 1,092 $.

Le yen japonais s'est encore affaibli par rapport au billet vert et a perdu 0,5 % par rapport au billet vert à 147,68 pour un dollar.

Le yen s'était déjà affaibli face au dollar après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait donné une évaluation légèrement plus sombre de l'économie du pays qu'il ne l'avait fait en janvier, atténuant les espoirs de la banque centrale d'abandonner sa politique de taux négatifs lorsqu'elle se réunira ce mois-ci.

La livre sterling était en baisse de 0,22% à 1,278 $ après que les données aient montré que la croissance des salaires au Royaume-Uni s'est ralentie un peu plus que prévu le mois dernier, mettant un peu plus de pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt plus tôt que prévu.

Dans les matières premières, le pétrole brut américain s'est établi en baisse de 0,47% à 77,56 $ le baril et le Brent s'est établi en baisse de 0,35% à 81,92 $ le baril, le marché ayant pesé les données sur l'inflation et les prévisions plus élevées que prévu pour la production de pétrole brut américain.