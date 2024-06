La jauge des actions mondiales a augmenté pour la première fois en trois séances lundi, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté après une forte baisse au cours de la semaine précédente, les investisseurs attendant les commentaires des responsables de la Réserve fédérale.

À Wall Street, les actions américaines se sont redressées après un début de séance morose, tirées par les gains des actions technologiques.

Les données économiques ont montré que l'activité manufacturière dans la région de New York s'est améliorée en juin, mais est restée en territoire de contraction avec une lecture négative de 6. Les investisseurs suivront de près les données sur les ventes au détail pour le mois de mai, mardi, afin d'obtenir des signes de la santé des consommateurs.

"Il n'y a pas vraiment d'appétit pour être un vrai vendeur en ce moment parce qu'il y a une perception que la dynamique va continuer, et que les actions vont continuer à gagner", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

"Le fait que le rallye ait été mené principalement par quelques titres sélectionnés signifie que le repli pourrait être encore plus profond.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 180,08 points, soit 0,47 %, pour atteindre 38 769,24, le S&P 500 a gagné 49,82 points, soit 0,92 %, pour atteindre 5 481,42 et le Nasdaq Composite a gagné 215,96 points, soit 1,22 %, pour atteindre 17 904,84.

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours de fin d'année pour le S&P 500 à 5 600 contre 5 200 précédemment, tandis qu'Evercore ISI a relevé son objectif de cours à 6 000 contre 4 750.

Les actions américaines ont atteint des niveaux record la semaine dernière à la suite de plusieurs relevés d'inflation indiquant que les pressions sur les prix pourraient s'atténuer, alors même que la Fed a ajusté ses projections économiques pour n'inclure qu'une seule réduction de taux pour l'année.

En Europe, les actions ont légèrement augmenté, les banques et les valeurs technologiques rebondissant après les pertes subies la semaine dernière, les marchés ayant été surpris par l'incertitude politique en France. L'indice STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,09 %, tandis que l'indice général européen FTSEurofirst 300 a augmenté de 2,52 points, soit 0,12 %

L'indice MSCI des actions du monde entier a progressé de 4,38 points, soit 0,55 %, pour atteindre 801,64, rebondissant après deux séances consécutives de baisse.

OFFICIELS DE LA FED

Les rendements du Trésor américain ont augmenté, le billet à 10 ans ayant connu sa plus forte baisse hebdomadaire de l'année en réponse aux données sur l'inflation qui ont renforcé les espoirs de la Fed de réduire ses taux d'au moins 25 points de base en septembre.

Les marchés évaluent actuellement à 63,3 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base en septembre, selon l'outil FedWatch du CME, en baisse par rapport aux 70 % de la session précédente.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 6,4 points de base pour atteindre 4,277 %, contre 4,213 % vendredi dernier.

"L'Empire State a aidé un peu, mais c'est plus que cela", a déclaré Stan Shipley, directeur général et stratège des revenus fixes chez Evercore ISI à New York. "Les rendements ont beaucoup baissé la semaine dernière et certaines personnes prennent des bénéfices.

Les investisseurs entendront une série de représentants de la Fed cette semaine, dont le gouverneur Lisa Cook et le président de la Fed de New York John Williams lundi.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lundi que la banque centrale serait en mesure de réduire ses taux une fois cette année si ses prévisions se confirment.

Les banques centrales d'Australie, de Norvège et de Grande-Bretagne devraient toutes laisser leurs taux d'intérêt inchangés lors des réunions de cette semaine, même si la Banque nationale suisse pourrait les assouplir compte tenu de la force récente du franc suisse.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a perdu 0,22% à 105,31, avec l'euro en hausse de 0,32% à 1,0734 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,19 % à 157,67, tandis que la livre sterling s'est renforcée de 0,17 % à 1,2704 $.

Le pétrole brut américain s'est établi en hausse de 2,4 % à 80,33 dollars le baril et le Brent a augmenté pour s'établir à 84,25 dollars le baril, en hausse de 1,97 % sur la journée, s'appuyant sur les gains de la semaine précédente, les investisseurs étant devenus plus optimistes quant à la croissance de la demande dans les mois à venir.