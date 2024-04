Les actions mondiales ont rebondi et les rendements obligataires ont reculé mercredi après que les données ont montré que la croissance de l'industrie des services aux États-Unis s'est encore ralentie en mars, suggérant un ralentissement de l'inflation, mais pas suffisamment pour que la Réserve fédérale dise quand les réductions de taux d'intérêt peuvent commencer.

On s'attendait à ce que la banque centrale américaine commence à réduire ses taux dès le mois de juin, mais des données économiques solides ont fait grimper les rendements du Trésor cette semaine à des sommets plurimensuels et de nombreux acteurs du marché ont remis en question ce calendrier.

Le directeur de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs politiques devaient "avoir une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement" de l'objectif de 2 %.

Les actions à Wall Street et en Europe ont chuté après que le rapport national sur l'emploi ADP a montré que le salaire médian des travailleurs changeant d'emploi a bondi de 10 % en glissement annuel en mars, après avoir augmenté de 7,6 % en février. Des salaires plus élevés peuvent stimuler l'inflation.

Toutefois, l'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) pour l'industrie américaine des services a montré qu'une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants est tombée à son niveau le plus bas depuis quatre ans, apaisant ainsi les craintes d'inflation.

L'indice MSCI des performances boursières mondiales a augmenté de 0,03 %, tandis que les rendements obligataires ont reculé. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 1 point de base à 4,355 % après avoir atteint son plus haut niveau en quatre mois.

Les données d'enquête telles que celles de l'ISM ont été moins utiles pour évaluer l'économie que le produit intérieur brut, l'emploi et même les ventes au détail, a déclaré Joe LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities à New York.

"L'un des problèmes est que les données de l'enquête n'ont pas été particulièrement précises", a-t-il déclaré.

"Je ne suis pas sûr que le marché des actions réagisse à un ensemble spécifique de données à ce stade. Il semble simplement qu'il y ait un afflux constant (d'investissements) car le marché continue de s'enthousiasmer. D'une part, à propos de l'IA et, d'autre part, à propos des perspectives d'un atterrissage en douceur.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,29 %, les données de l'ISM ayant réjoui les investisseurs européens. À Wall Street, l'indice S&P 500 a perdu 0,06 % et l'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,05 %, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,3 %.

La Fed ne devrait pas réduire son taux de référence avant la fin de l'année, a déclaré Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, à la chaîne de télévision CNBC, maintenant son opinion selon laquelle les décideurs politiques ne devraient réduire les coûts d'emprunt qu'une seule fois en 2024.

L'indice du dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en plus de quatre mois, plaçant le yen près de son plus bas niveau depuis des décennies, bien que la menace accrue d'une intervention sur le marché des changes de la part de Tokyo ait limité de nouvelles baisses de la monnaie japonaise.

L'indice du dollar, une mesure de la monnaie américaine par rapport à six partenaires commerciaux majeurs, a chuté de 0,45%. Le dollar a augmenté de 0,09% à 151,67 yens.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté alors que les investisseurs réfléchissaient aux risques d'approvisionnement découlant des attaques ukrainiennes sur les raffineries russes et au potentiel d'escalade du conflit au Moyen-Orient, tandis que les ministres de l'OPEP+ ont maintenu leur politique de production.

Le pétrole brut américain a gagné 28 cents à 85,43 dollars le baril, tandis que le Brent a gagné 43 cents à 89,35 dollars le baril.

Le prix de l'or a de nouveau atteint un niveau record. Les contrats à terme sur l'or aux États-Unis se sont établis à 2 315 dollars l'once, soit une hausse de 1,5 %.

Le bitcoin a augmenté de 0,32 % pour atteindre 65 870,00 $.