Les actions mondiales ont légèrement augmenté dans un marché agité lundi, tandis que les rendements du Trésor américain ont augmenté après les élections historiques en France et avant une série de données économiques cette semaine qui pourraient fournir des indices sur la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'extrême droite française a pris une avance moins importante que prévu au premier tour, ce qui laisse penser qu'un parlement sans majorité pourrait en résulter et entraver le programme du parti. Les actions européennes ont terminé en hausse de 0,31 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,13 % à la suite du vote.

Les investisseurs surveilleront les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, mardi, suivies du procès-verbal de la dernière réunion de politique de la Fed, mercredi, et des données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendues vendredi. En juin, la Fed n'a prévu qu'une seule baisse de taux en 2024.

"Le résultat des élections françaises n'a pas été aussi mauvais (que prévu) et parfois le positionnement compte", a déclaré Wasif Latif, président et directeur des investissements chez Sarmaya Partners.

"Il y aura une semaine importante pour les salaires, même si les négociations sont raccourcies, donc la liquidité pourrait être un peu faible à l'approche du week-end", a ajouté M. Latif.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de près de 50 pays, était en hausse de 0,26 % après avoir enregistré des pertes au début de l'année. En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est resté stable.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la mi-juin, au début d'une semaine de vacances qui sera probablement marquée par de faibles volumes d'échanges. Le rendement de la note a augmenté à 4,4692%.

SESSION CHOPPY

À Wall Street, les trois principaux indices ont terminé en hausse au cours d'une séance agitée, grâce à des gains dans les secteurs de la technologie, de la consommation discrétionnaire et des valeurs financières. Les matériaux, l'industrie et l'immobilier ont été les plus grands perdants.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,13 % à 39 169,52, l'indice S&P 500 a gagné 0,27 % à 5 475,09 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 0,83 % à 17 879,30.

Les prix du pétrole ont augmenté de 2 % pour atteindre leur plus haut niveau en deux mois, grâce aux espoirs d'une augmentation de la demande pendant la saison estivale de conduite dans l'hémisphère nord et aux craintes que le conflit au Moyen-Orient ne s'étende et ne réduise l'offre mondiale de pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,9 % pour s'établir à 86,60 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 2,3 % pour s'établir à 83,38 dollars. Il s'agit de la clôture la plus élevée pour le Brent depuis le 30 avril pour la troisième journée consécutive et la plus élevée pour le WTI depuis le 26 avril.

En ce qui concerne les devises, le dollar a atteint un nouveau sommet en 38 ans par rapport au yen, le billet vert s'élevant à 161,72 yens, son niveau le plus élevé depuis 1986.

L'indice du dollar était en hausse de 0,1 % à 105,82. Il a d'abord baissé après que les données de l'Institute for Supply Management aient montré que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin.

Le prix de l'or a légèrement augmenté. L'or au comptant a augmenté de 0,28% à 2 332,29 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,09% à 2 329,70 $ l'once. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Reportage complémentaire de Lawrence White à Londres ; Rédaction de David Holmes et Aurora Ellis)