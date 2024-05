Les actions mondiales ont reculé vendredi, se dirigeant vers une perte hebdomadaire, après que les données signalant un rebond de l'inflation aux États-Unis aient éclipsé le regain d'optimisme suscité par les bénéfices élevés du géant de l'intelligence artificielle Nvidia.

L'indice mondial des actions MSCI, qui a atteint des sommets intrajournaliers plus tôt dans la semaine, a glissé de 0,2 % et se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 0,9 %. L'indice européen Stoxx 600 était en baisse de 0,5 %.

Nvidia, le fabricant de puces de 2,6 billions de dollars, a contribué à environ un tiers des rendements totaux du marché boursier américain cette année, ce qui signifie que la préparation de ses résultats trimestriels de mercredi a tenu les traders en haleine pendant des jours.

Les actions du géant de l'intelligence artificielle ont gagné 12 % cette semaine, mais n'ont pas réussi à améliorer le sentiment général après que des enquêtes ont montré que l'activité commerciale américaine s'améliorait, mais que les entreprises signalaient également des prix plus élevés dans un grand nombre de catégories d'intrants, du bois aux salaires.

L'indice S&P 500 de Wall Street est en baisse de 0,7 % cette semaine, bien que les contrats à terme sur les actions aient suggéré une hausse vendredi.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié mercredi, a montré que certains responsables politiques pourraient envisager d'augmenter les taux d'intérêt de référence au-delà de leur niveau actuel de 5,25 % à 5,5 %, le plus élevé depuis 23 ans, si l'inflation ne diminue pas régulièrement pour se rapprocher de l'objectif moyen de 2 %.

Les traders prévoient seulement 35 points de base (pb) de réduction des taux de la Fed en 2024, contre 150 pb au début de l'année...

Neil Birrell, directeur des investissements de Premier Miton Investors, a déclaré que les marchés boursiers pourraient ne pas se redresser davantage si les prévisions de taux plus élevés continuent d'augmenter les rendements des obligations d'État et rendent les actions moins attrayantes en comparaison. "Les bénéfices sont solides, mais la barre pour le type de surprise à la hausse nécessaire pour pousser les marchés vers le haut est en train de s'élever", a-t-il déclaré.

"Une remontée des rendements du Trésor (américain) vers les 5 % est le genre de chose qui inquiète les gens.

Les actions ont été ébranlées en octobre lorsque le rendement du Trésor américain de référence à 10 ans a atteint 5 %. Ce rendement clé de la dette, qui augmente lorsque le prix du titre baisse en réponse aux attentes de taux plus élevés, a atteint 4,498 % jeudi et était à 4,475 % en dernier lieu.

Ross Yarrow, directeur général des actions américaines à la banque d'investissement Baird, a déclaré que ce n'était pas le moment de vendre les valeurs technologiques qui dominent les marchés boursiers américains et mondiaux.

"Il y a des risques significatifs à ne pas détenir des actions qui sont devenues des contributeurs très importants au marché", a-t-il déclaré.

"Mais l'inflation, et plus particulièrement l'inflation induite par le pétrole, constitue également un risque important.

RÉDUCTION DE LA BCE EN JUIN

La Banque centrale européenne (BCE) s'est pratiquement engagée à réduire ses taux en juin, mais ses responsables politiques ont prévenu qu'un assouplissement supplémentaire n'était peut-être pas justifié, car ils s'attendent à ce que l'inflation, qui s'est considérablement ralentie, reste au-dessus de leur objectif de 2 % jusqu'en 2025.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, à 2,57 % en dernier lieu, a connu sa plus forte hausse en une semaine depuis la mi-avril.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de six grandes devises, a augmenté de 0,4 % sur la semaine pour atteindre 105,06, soit sa plus forte hausse en une semaine depuis la mi-avril. Le dollar a gagné 0,4 % par rapport à l'euro et environ 0,9 % par rapport au yen japonais.

La livre sterling est restée calme vendredi à 1,269 $, après avoir touché un plus haut de deux mois de 1,2761 $ mercredi après que les données aient montré que l'inflation britannique n'a pas ralenti autant que prévu en avril.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi des élections générales pour le 4 juillet, les sondages montrant une large avance pour son rival du Parti travailliste Keir Starmer, qui pourrait devenir le sixième dirigeant du pays en huit ans après une intense agitation politique.

Les obligations d'État britanniques ont sous-performé leurs principales contreparties cette semaine, le rendement des gilts à 10 ans ayant augmenté de 12 points de base à 4,25 % et le rendement à deux ans, sensible aux taux d'intérêt, ayant augmenté de 16 points de base à 4,5 %.

Ailleurs, le pétrole brut Brent était en baisse de 0,5% à 80,98 dollars. L'or a augmenté de 0,5% à 2340 dollars l'once.