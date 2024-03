La jauge des actions mondiales a reculé pour la deuxième séance consécutive lundi, s'éloignant de son niveau record alors que les investisseurs se préparent à recevoir cette semaine les données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer fortement la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

Les actions ont atteint plusieurs records cette année, et ont baissé vendredi après un rapport mitigé sur l'emploi aux États-Unis qui n'a pas modifié les attentes de la Réserve fédérale qui devrait commencer à réduire ses taux en juin.

L'attention se tourne à présent vers les données sur l'inflation américaine attendues mardi sous la forme de l'indice des prix à la consommation (IPC), avec des prévisions d'augmentation mensuelle de 0,4 % et de 3,1 % sur une base annuelle.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 180,11 points, soit 0,46 %, à 38 546,22, le S&P 500 a perdu 19,01 points, soit 0,35 %, à 5 105,57 et le Nasdaq Composite a perdu 27,01 points, soit 0,17 %, à 16 060,50.

"Les actions peuvent être touchées de deux manières : à très court terme, il peut y avoir une surprise à la hausse de l'IPC et une nouvelle inversion de la courbe des rendements, ce qui repousse l'échéance à quelques rues plus loin", a déclaré Brian Nick, stratège principal en matière d'investissement à l'Institut Macro de New York.

"Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'émergence de faiblesses dans une grande partie de l'activité actuelle.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement augmenté avant la publication des données, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans ayant augmenté de 1,4 point de base à 4,102 %, contre 4,088 % vendredi dernier. Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 5 points de base pour atteindre 4,536 %.

La Fed doit publier sa prochaine déclaration de politique générale le 20 mars et les investisseurs ont pratiquement exclu une réduction, avec des attentes de 97% que la Fed maintiendra les taux stables, selon l'outil FedWatch de CME.

La semaine dernière, les commentaires de Jerome Powell, président de la Fed, et des responsables politiques de la Banque centrale européenne ont renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt cet été. Les attentes d'une réduction d'au moins 25 points de base (pb) lors de la réunion de juin sont actuellement supérieures à 70 %.

La jauge MSCI des actions à travers le monde a perdu 2,58 points, soit 0,33%, à 768,72.

L'indice STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,35 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a terminé en baisse de 6,47 points, soit 0,32 %, plombé par le recul du secteur technologique.

L'indice du dollar a gagné 0,19 % à 102,87.

Le billet vert s'est légèrement affaibli face au yen, perdant 0,05% à 147,025 pour un dollar. Le yen s'est affaibli par rapport à ses niveaux antérieurs après que Reuters ait rapporté qu'un nombre croissant de décideurs politiques de la Banque du Japon sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs ce mois-ci.

En outre, les données publiées lundi ont montré que le Japon n'était pas en récession après que la croissance économique ait été révisée à la hausse à un taux annualisé de 0,4 % pour le trimestre de décembre.

Les prix du brut ont été mitigés, le brut américain s'établissant en baisse de 0,1 % à 77,93 $ le baril et le Brent s'établissant à 82,21 $ le baril, en hausse de 0,16 % sur la journée, car les craintes que les combats au Moyen-Orient perturbent l'offre se sont atténuées et les données chinoises ont suggéré une faible demande, tandis qu'une augmentation du raffinage américain a limité les ventes.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 4,3 % à 72 424 $ après avoir atteint un record de 72 739,48 $.