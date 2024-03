Les actions mondiales ont augmenté mercredi, soutenues par une hausse des actions japonaises, alors que le yen est tombé à son niveau le plus bas depuis 1990, tandis que le dollar est resté stable dans une semaine écourtée par les vacances qui se termine par une lecture clé de l'inflation américaine.

Le yen, qui a déjà perdu plus de 7% de sa valeur par rapport au dollar cette année, s'est affaibli jusqu'à 151,975 pour un dollar, ce qui a incité les trois principales autorités monétaires japonaises à tenir une réunion d'urgence mercredi pour discuter de la monnaie.

Les acteurs du marché y ont vu le signe que les autorités étaient prêtes à intervenir sur le marché pour mettre un terme à ce qu'ils décrivent comme des mouvements désordonnés et spéculatifs sur le yen.

Le yen a glissé malgré la première hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon depuis 17 ans la semaine dernière, car les opérateurs s'attendent à un resserrement très progressif et à d'éventuels retards dans l'assouplissement attendu depuis longtemps de la part de la Réserve fédérale.

Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la BOJ, a renforcé les perspectives pessimistes concernant un nouveau resserrement mercredi, en déclarant que la banque centrale devrait "avancer lentement mais sûrement vers la normalisation de la politique".

Le Nikkei a clôturé en hausse de 0,9 %, bien que les échanges d'actions aient été plus modérés ailleurs. L'indice MSCI All-World est resté stable, tandis que l'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,1 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient en hausse de 0,3 % et de 0,4 % respectivement.

"C'est un marché agité, sans direction, et il y a une bonne raison à cela : nous avons atteint le moment du trimestre où les flux de rééquilibrage ont un impact sur le marché", a déclaré Tony Sycamore, stratège chez IG.

Une autre raison est que deux événements clés - la publication de l'indicateur d'inflation favori de la Réserve fédérale américaine et les commentaires publics du président de la Fed, Jerome Powell - ont lieu vendredi, alors que la plupart des marchés sont fermés pour cause de vacances, a-t-il ajouté.

Les données sur l'inflation "n'ont pas fait ce que l'on attendait", et en cas de hausse, "le chemin cahoteux dont la Fed a parlé commence soudainement à ressembler à une randonnée en montagne", a déclaré M. Sycamore.

UN DOLLAR FORT

L'indice du dollar américain, qui mesure la devise par rapport à six autres, y compris le yen, était en hausse de 0,1 % à 104,41, juste en dessous du plus haut de cinq semaines de 104,49 atteint vendredi.

Le dollar était en baisse de 0,2 % à 151,26 yens.

"S'il y a une quelconque intervention, elle n'aura un impact significatif et durable que si la direction du voyage a déjà commencé à s'inverser", a déclaré Guy Miller, stratège en chef du marché chez Zurich Insurance Group.

"Nous avons vu des interventions dans de nombreux pays au fil des ans, mais en général, bien que cela puisse fonctionner à très court terme, vous devez voir la monnaie elle-même changer fondamentalement de direction, et alors l'intervention politique peut renforcer ou exacerber le mouvement", a-t-il ajouté.

L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,0817 $, tandis que la livre sterling a perdu 0,1 % à 1,2615 $.

Les rendements du Trésor américain à long terme sont restés stables à 4,2198 %.

Les opérateurs tentent de déterminer laquelle des grandes banques centrales - la Fed, la BCE ou la Banque d'Angleterre - sera la première à réduire ses taux cette année.

Pendant ce temps, la Riksbank suédoise a laissé ses taux d'intérêt inchangés, mais a indiqué qu'elle commencerait probablement à assouplir sa politique monétaire en mai ou en juin.

L'or a augmenté de 0,4 % pour atteindre 2 185 dollars l'once, alors qu'il continue à chercher un plancher à court terme après avoir atteint un record de 2 222,39 dollars la semaine dernière.

La crypto-monnaie bitcoin a baissé de 0,45% à 70 155 dollars.

Le pétrole a chuté pour la deuxième journée après un rapport selon lequel les stocks de brut ont augmenté aux États-Unis, le plus grand utilisateur de pétrole au monde, et sur les signes que les principaux producteurs sont peu susceptibles de changer leur politique de production lors d'une réunion technique la semaine prochaine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour le mois de mai ont baissé de 0,7 % pour atteindre 85,66 dollars le baril. Le contrat de mai doit expirer jeudi et le contrat de juin, plus activement négocié, a baissé de 0,6 % à 85,13 dollars.