* Marchés boursiers asiatiques : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Le dollar se raffermit, les contrats à terme sur les obligations s'assouplissent après l'attaque de Trump

* PredictIT indique une augmentation des chances de victoire des Républicains

* Les données économiques chinoises sont inférieures aux attentes

Les données économiques chinoises manquent les attentes * Le président de la Fed, M. Powell, s'entretient plus tard lundi, les marchés parient sur une réduction en septembre

SYDNEY, 15 juillet (Reuters) - Les contrats à terme sur les obligations américaines ont reculé et le dollar s'est raffermi lundi, les investisseurs pariant que l'attaque contre le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump rendait sa victoire plus probable, tout en injectant un nouveau niveau d'incertitude politique sur les marchés.

Un jour férié au Japon a rendu les conditions d'échange difficiles et l'action initiale s'est limitée à une modeste hausse du dollar tandis que les contrats à terme sur le Trésor ont glissé.

Les investisseurs ont eu tendance à réagir à la perspective d'une victoire de Trump en poussant les rendements des bons du Trésor à la hausse, en partie en raison de l'hypothèse selon laquelle ses politiques économiques augmenteraient l'inflation et la dette.

Les propositions visant à imposer des droits de douane sur les importations feraient grimper les prix tout en réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs. Par ailleurs, les restrictions à l'immigration pourraient resserrer le marché du travail et exercer une pression à la hausse sur les salaires.

"La fonction de réaction du marché à une présidence Trump a été caractérisée par un renforcement du dollar américain et une pentification de la courbe des bons du Trésor américain, et nous pourrions donc observer un peu de cela la semaine prochaine si ses chances d'être élu sont évaluées comme s'étant encore améliorées à la suite de cet incident", a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille chez Eastspring investments à Singapour.

Le site de paris en ligne PredictIT estime la victoire des républicains à 66 cents, contre 60 cents vendredi, et celle des démocrates à 38 cents. Les cotes actuelles indiquent que les républicains ont deux fois plus de chances de remporter les élections que les démocrates.

Le dollar a progressé de 0,3 % par rapport au yen japonais, à 158,05, mais est resté loin de son récent sommet de 161,96, suite à une série d'interventions suspectes.

L'euro s'est légèrement replié à 1,0887 dollar, et l'indice du dollar s'est légèrement raffermi à 104,26.

Les contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans ont perdu 13 points, tandis que les obligations au comptant n'ont pas été négociées en raison des vacances au Japon.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en légère hausse.

Le Nikkei japonais était fermé, mais les contrats à terme s'échangeaient à 41 285 contre 41 190 au comptant.

LES DONNÉES CHINOISES SONT DÉCEVANTES

Des données décevantes ont marqué le début d'une semaine chargée en Chine, où un rassemblement de hauts fonctionnaires, qui n'a lieu qu'une fois tous les cinq ans, se déroule du 15 au 18 juillet.

La croissance du deuxième trimestre de la deuxième économie mondiale a été de 4,7 % supérieure à celle de l'année précédente, contre des prévisions de 5,1 %, et la croissance des ventes au détail a été faible (2 % en rythme annuel) en juin, contre des prévisions de 3,3 %, ce qui maintient la pression sur Pékin pour qu'elle prenne des mesures de soutien.

Les

prix des logements neufs

ont chuté à leur rythme le plus rapide en neuf ans.

Le yuan était sous pression à 7,2608 pour un dollar et les actions continentales ont glissé, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en baisse de 1 %. Plus tard cette semaine, les États-Unis publieront des données sur les ventes au détail, la production industrielle, les mises en chantier et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, se présentera plus tard dans la journée de lundi et on lui demandera certainement de réagir à l'inflation modérée de la semaine dernière.

Les marchés estiment à 94 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en septembre, contre 72 % une semaine plus tôt.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et est considérée comme certaine de maintenir ses taux à 3,75 %, avant une nouvelle réduction jugée probable en septembre.

Parmi les entreprises qui publieront leurs résultats cette semaine, citons Goldman Sachs, BlackRock, Bank of America, Morgan Stanley, Netflix et Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu à 2 408 dollars l'once, tout près du sommet de 2 424 dollars atteint la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, après avoir chuté vendredi suite à des signes de progrès sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le Brent a gagné 8 cents à 85,11 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 8 cents à 82,29 dollars le baril.