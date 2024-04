Des cargaisons de minerais provenant d'une exploitation congolaise de cuivre et de cobalt détenue majoritairement par le groupe chinois Zijin Mining Group Co. Ltd ont été renvoyées en raison de niveaux de radiation trop élevés, a déclaré le ministre congolais des mines dans une lettre dont Reuters a pris connaissance lundi.

La lettre, datée du 12 avril, informait le projet COMMUS, dans lequel Zijin détient une participation de 72 %, que le ministère avait suspendu sa licence pendant qu'il enquêtait sur la question.

"Je suis informé du retour de vos cargaisons qui ont exporté ... des produits minéraux vers l'Afrique du Sud au motif que leur teneur en radioactivité dépasse le seuil réglementaire", a déclaré la ministre des mines Antoinette N'Samba Kalambayi dans la lettre.

Zijin n'a pas répondu immédiatement aux questions envoyées par courrier électronique. Il n'a pas été possible de joindre COMMUS pour un commentaire. La lettre ne précise pas le contenu des cargaisons.

COMMUS, basée près de la ville de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo, a produit 129 000 tonnes de cuivre et environ 2 200 tonnes de cobalt en 2023, selon les données du ministère.

Une directive interne distincte du ministère, consultée par Reuters, décrit les étapes de l'enquête. Il s'agit notamment de vérifier que COMMUS a respecté les procédures d'exportation et d'évaluer les risques que la présence de matières radioactives a pu poser pour la chaîne d'exportation.

Le Congo est le troisième producteur mondial de cuivre et le premier producteur de cobalt, un élément clé des batteries pour les véhicules électriques et les téléphones portables. (Reportage complémentaire de Felix Njini ; Rédaction d'Alessandra Prentice ; Montage d'Alison Williams)